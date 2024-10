Beira-mar e valor de R$ 150 milhões: como é propriedade de Neymar em Miami

Neymar comprou uma mansão em Miami, nos Estados Unidos, em meio a rumores de uma possível transferência para o clube Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez.

Como é a propriedade

Valor de 26 milhões de dólares (equivalente a R$ 150 milhões na cotação atual). A imprensa internacional, como o jornal norte-americano The Wall Street Journal e o site TheRealDeal, repercutiram a compra.

Fica em Bal Harbour, um dos locais mais luxuosos da Flórida. O terreno de 46 metros de comprimento e mais de 2,3 mil metros quadrados teria sido adquirido para a construção de uma casa para a família.

Beira-mar e cais. Segundo o jornal americano, o terreno já tem projeto aprovado para construção de uma casa com mais de 1.207 metros quadrados.

A nova propriedade de Neymar fica em um condomínio fechado. A corretora Douglas Elliman publicou imagens áreas do local.

Transação de Neymar em Miami foi negociada pela corretora Douglas Elliman, conhecida por negociar imóveis de luxo. Na imagem, o terreno vazio indica a propriedade adquirida pelo jogador Imagem: Reprodução/Mansion Global

A notícia aumentou os rumores de uma possível transferência de Neymar ao Inter Miami. O argentino Lionel Messi, que atua no clube desde julho de 2023, tem reunido grandes nomes no elenco do time norte-americano, como os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba e o uruguaio Luís Suárez. De acordo com a mídia saudita, Neymar seria o próximo amigo de Messi a compor o elenco do Inter Miami, em transferência válida para a temporada de 2025.

Messi e Suárez também investiram milhões em propriedades na Flórida. Conforme o TheRealDeal, Suárez pagou mais de R$ 66 milhões em seu imóvel em Fort Lauderdale, enquanto Messi comprou uma mansão em Bay Colony por pouco mais de R$ 62 milhões.

Neymar voltou a jogar depois de um ano parado

Na última semana, o jogador voltou a atuar pela Liga dos Campeões da Ásia. Neymar ficou pouco mais de um ano afastado dos gramados após sofrer uma grave lesão. No último dia 21, fez parte da vitória do Al-Hilal contra o Al Ain por 5 a 4.

O último jogo de Neymar havia sido no dia 17 de outubro de 2023. Na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0 pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo.

Até o fim do ano, Neymar está regularizado apenas na Liga dos Campeões da Ásia e nas copas nacionais. O jogador ainda não pode disputar a Liga Saudita.