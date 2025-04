Vitória supera Fortaleza, que amarga terceiro tropeço seguido no Brasileirão

Nesta quarta-feira, no Barradão, o Fortaleza visitou o Vitória e foi superado por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Janderson e Matheuzinho cravaram para os mandantes, enquanto Diogo Barbosa marcou para o Leão do Pici.

Diante da derrota, o Fortaleza amargou seu terceiro jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão. Atualmente, o time de Vojvoda vem rendendo abaixo do esperado e é o décimo colocado, com cinco pontos.

O Vitória, por sua vez, conheceu seu primeiro resultado positivo e, com quatro pontos, saltou para a 14ª posição.

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe, no próximo domingo (20), o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Vitória, no mesmo dia e horário, visita o Fluminense, no Maracanã.

Os gols

O Vitória inaugurou o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela direita, Erick Serafim cruzou para a área e Janderson subiu mais alto que a marcação para cabecear e estufar as redes de João Ricardo.

O empate do Fortaleza veio aos 2 minutos do segundo tempo. Pol Fernández lançou para a área, Lucero deixou a passar e Diogo Barbosa ficou a bola, livre de marcação, dentro da área. Assim, o lateral esquerdo finalizou rasteiro no canto esquerdo de Lucas Arcanjo.

Aos 27 minutos, o Vitória marcou pela segunda vez. Jamerson, pela esquerda, cruzou para a área e Matheuzinho, dentro da grande área, pegou de canhota e mandou para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 FORTALEZA

Data: 16 de abril de 2025, quarta-feira

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartão vermelho: nenhum

Cartões amarelos: Baralhas (Vitória); Emmanuel Martínez (Fortaleza)

Gols: Janderson, aos 37 do 1°T; Matheuzinho, aos 29 do 2ºT (Vitória) / Diogo Barbosa, aos 3 do 2ºT (Fortaleza)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Edu); Ricardo Ryller (Pepê), Baralhas e Matheusinho (Osvlado); Erick (Fabri), Janderson e Gustavo (Ronald Lopes). Técnico: Thiago Carpini

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic (Kervin Andrade), David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso (Yago Pikachu), Matheus Rossetto (José Wellison), Pol Fernández (Calebe), Emmanuel Martínez e Diogo Barbosa; Marinho (Deyverson) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda