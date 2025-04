César Sampaio se emociona com chance no Santos, mas desconversa sobre efetivação: "Viver o hoje 100%"

Após a demissão de Pedro Caixinha, César Sampaio foi o responsável por dirigir o Santos na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar celebrou a oportunidade de ser técnico interino e desconversou sobre o futuro.

"Estou maluco por dentro, esse clube deu vazão aos meus sonhos. Tinha muita responsabilidade, sonhos. E o Santos me proporcionou o que eu nem imaginava. Eu falei para os atletas que o amanhã não existe. Ninguém pode te certificar nada. Vou viver o hoje 100%, pedi para os atletas viverem o hoje. A vida é uma dádiva de Deus mesmo. Até em forma de gratidão ao que o Santos me proporcionou, enquanto eu for importante, vou ajudar independentemente do cargo, departamento, setor. Vamos viver o dia a dia", disse.

César Sampaio, aliás, se emocionou durante a entrevista coletiva. O treinador ainda agradeceu o apoio da toda comissão e dos atletas.

"Eu não gosto de misturar as coisas, mas foi Deus que me colocou aqui. E ele tem um propósito nisso", disse antes de parar para chorar. "Enquanto estiver aqui, vou fazer meu melhor, estudar. Peguei o Axel do sub-20, tudo muito corrido. O Raphael, Gabriel, Felipe, Matheus... Acho interessante dar nome às pessoas. Neymar foi muito importante, Rincón com sua experiência", ampliou.

"É uma vitória construída por todos, isso fortalece muito o grupo. Em todas as equipes que joguei eu fui capitão. Eu sei o quanto essa mobilização ganha jogo. Não é só isso, lógico, mas hoje foi um pouco de tudo isso. Estratégia legal, abraçaram a causa, torcedor foi importante. Se um falhar, é chance que damos à derrota. Precisamos do máximo de cada um, o campeonato é muito igual. Temos uma equipe qualificada desde que cada um entregue o melhor a cada jogo e a cada treino. Basso e João Paulo também. Pedi para que quem estivesse no banco de reservas passasse essa energia. Fiz as minhas escolhas, foi uma vitória do grupo", completou.

César Sampaio teve apenas dois treinamentos para preparar a equipe. Pedro Caixinha foi demitido na segunda-feira, um dia após a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Em meio ao pouco tempo de trabalho, o auxiliar destacou que não conseguiu fazer muitas alterações no time e na forma de jogar.

"É um trabalho mais convencional. Não podíamos mudar muita coisa. Isso traz insegurança. O novo pode ser bonito, mas mais do que a beleza é essa estrutura. Preservei nesse primeiro momento a ideia de não tomar gol. Enquanto estivéssemos estruturados, tivéssemos essa ideia defensiva construída, estaríamos vivos. O gol tem pesado muito. Gratidão aos atletas. Não vou citar nomes, porque vocês olham o que as câmeras apresentam, mas vemos o dia a dia e há pessoas de fundamental importância. Vou falar do Muscula, um homem muito importante. Monta e desmonta o CT e trabalha sorrindo. Falei que eu falaria dele na entrevista, ele disse para eu não falar. É o prazer de estar aqui. Quem se sente bem acaba sendo pró-ativo, criativo. Foi um pouco de tudo que vimos aqui hoje", contou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano aparece na 12ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos. O Galo, por sua vez, segue sem vencer no torneio e está na vice-lanterna, com apenas dois pontos.

O Santos volta a campo agora no domingo, quando encara o São Paulo, pela quinta rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 16 horas (de Brasília).

"Agradeço ao torcedor. Eles foram importantes em tudo isso. É só o começo de algo grande. Passa por a gente comemorar, sim, temos que desfrutar. Eu disse aos atletas que precisam ter uma vida de atleta dentro e fora de campo para que possam performar. A excelência é hábito, principalmente nessa sequência de jogos. Um dia não bem estruturado vai pesar, vai faltar no momento da execução", disse.

"É muita renúncia. Tenho renunciado algumas coisas para estar aqui desde que o Pedro me ligou. As noites ficaram mais curtas, nesses dois dias acordei na madrugada algumas vezes. Mas não tem mistério. Se você quer algo diferente na nossa vida, tem que renunciar, abrir mão de algo. Tenho plantado isso para eles. Não temos uma equipe tecnicamente acima do que o campeonato vem apresentando, então vamos precisar do máximo de cada um", finalizou.