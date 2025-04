Destaque do Vitória, Matheuzinho cita "alívio" ao bater o Fortaleza no Brasileiro

Nesta quarta-feira, no Barradão, o Vitória bateu o Fortaleza por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro triunfo da equipe rubro-negra, que contou com boa atuação de Matheuzinho. O meio-campista marcou um dos gols descreveu a sensação de vencer pela competição nacional.

"Aliviado, né? A gente fez uma grande partida, merecia os três pontos. A torcida fez uma linda festa, então agradecer à torcida que veio aqui hoje. Consegui fazer um gol ali para ajudar a minha equipe e graças a Deus a gente saiu dessa. É um alívio para a gente. Agora é seguir, cabeça no chão, pé no chão, o que tem mais pela frente", disse Matheuzinho ao Premiere.

Vale destacar que a equipe de Carpini estava há sete jogos sem saber conquistar um triunfo.

Diante da derrota, o Fortaleza amargou seu terceiro jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão. Atualmente, o time de Vojvoda vem rendendo abaixo do esperado e é o décimo colocado, com cinco pontos. Por sua vez, o Vitória conheceu seu primeiro resultado positivo e, com quatro unidades, saltou para a 14ª posição.

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe, no próximo domingo (20), o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Vitória, no mesmo dia e horário, visita o Fluminense, no Maracanã.