Ramón e Emiliano reprovam atuação do Corinthians e lamentam oscilação: "Temos elenco para jogar melhor"

O Corinthians amargou sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da competição nacional.

O gol que abriu o placar para o Fluminense foi determinante para o resultado, de acordo com o técnico Ramón Díaz. Após cruzamento para dentro da área, a defesa do Corinthians afastou. A bola, porém, sobrou na entrada da área e o canhoto Renê acertou um belo chute de direita no ângulo de Matheus Donelli.

"São jogadas e situações que não esperamos que terminem assim. Foi um gol muito raro, muito estranho, de um lateral que é canhoto e fez um gol incrível com a direita. O gol nos afetou animicamente. Não estávamos jogando em um grande nível, mas tínhamos o controle, um jogo intenso das duas equipes. É um momento onde qualquer finalização termina em gol. São momentos. Nesses momentos, temos que manter a calma, manter o trabalho, seguir convencendo os jogadores da capacidade deles, porque nesses momentos é importante que o jogador não perca a confiança no que vínhamos fazendo. Baixar a guarda não seria bom para ninguém. Vamos tratar que a equipe recupere esse espírito que tínhamos anteriormente", declarou o argentino.

O auxiliar técnico Emiliano Díaz também não parece ter gostado do que viu na Neo Química Arena. O Corinthians até criou algumas oportunidades, mas falhou muito na conclusão das jogadas. Dois exemplos claros foram no segundo tempo, quando Romero e Yuri Alberto finalizaram de dentro da área, mas mandaram por cima do gol.

"Foi um jogo estranho. No primeiro tempo, tivemos muita posse. Não sofremos finalizações deles, mas tampouco fomos claros na hora de atacar. Não encontramos espaços, se fecharam bem. Foi um jogo muito abaixo do que estamos acostumados", disse Emiliano.

O Corinthians vive, atualmente, o seu momento de maior oscilação na temporada. O time alvinegro alcançou a marca negativa de três jogos sem vencer entre todas as competições - são duas derrotas no Brasileirão, para Palmeiras e Fluminense, e um empate contra o América de Cali-COL, pela Sul-Americana.

Emiliano Díaz atribuiu o desempenho abaixo nesta quarta-feira à derrota no Derby do último fim de semana e afirmou que o grupo "sentiu o golpe duro".

"Acontece, não? Falamos sempre que durante o ano que se têm oscilações por situações de lesão, por momentos. Não estamos acostumados a perder dois jogos assim, chateia demais. O grupo sentiu, acho que o golpe do clássico foi duro para nós, e hoje se sentiu um pouco. Ainda assim, demos uma resposta, porque não criaram nenhuma situação de gol. Tiveram uma finalização no gol e marcaram. Temos que responder o mais rápido possível, pois não somos um grupo acostumado a perder. Temos elenco para jogar melhor e ter outras performances", analisou o auxiliar.

Na Série A, o Alvinegro paulista está longe das primeiras posições na tabela. A equipe corintiana ocupa a 13ª colocação neste momento, com apenas quatro somados em quatro rodadas.

O Corinthians, agora, retorna aos gramados já neste fim de semana. O Timão recebe o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão.

"Temos que ter coragem e responsabilidade para seguir trabalhando, porque quando ganhamos, estava tudo bem e éramos os melhores, e agora que perdemos, somos os piores. Sempre tratamos de manter o equilíbrio nas derrotas e nas vitórias. Passamos situações mais difíceis que essa e o grupo se recuperou. Temos essa personalidade", concluiu Emiliano Díaz.