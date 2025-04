Torcida do Flamengo protesta contra preço dos ingressos e xinga Bap

Do UOL, no Rio de Janeiro

A torcida do Flamengo fez hoje um protesto contra o preço dos ingressos no Maracanã, durante a vitória sobre o Juventude, pelo Brasileirão. Sobrou até para o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que foi xingado.

A maioria mais ativa do setor Norte, onde ficam as principais organizadas, puxou o canto perto dos 40 minutos do primeiro tempo:

"Ô, ô, ô, ô, ô, abaixe os ingressos!"

Em seguida, mandou um grito que já atingiu gestões passadas do Flamengo:

"Ei, Bap, vai tomar no c...".

A reclamação verbalizada da torcida aconteceu em um jogo no qual o Flamengo atuou com dois setores parcialmente fechados.

A parte superior das arquibancadas leste e sul nem sequer foram abertos no duelo com o Juventude.

Os outros setores (norte, leste inferior e oeste) não estavam completamente preenchidos.

Preços dos Ingressos:

Setor Norte - Flamengo - Acesso E e F

Público geral: R$ 100,00 (meia-entrada: R$ 50,00)

Nação Maraca 1: R$ 25,00

Nação Maraca 2: R$ 35,00

Nação Maraca 3: R$ 40,00

Setor Sul - Flamengo - Acesso C

Público geral: R$ 80,00 (meia-entrada: R$ 40,00)

Nação Maraca 1: R$ 20,00

Nação Maraca 2: R$ 28,00

Nação Maraca 3: R$ 32,00

Setor Leste Superior - Flamengo - Acesso D

Público geral: R$ 120,00 (meia-entrada: R$ 60,00)

Nação Maraca 1: R$ 30,00

Nação Maraca 2: R$ 42,00

Nação Maraca 3: R$ 48,00

Setor Leste Inferior - Acesso D

Público geral: R$ 140,00 (meia-entrada: R$ 70,00)

Nação Maraca 1: R$35,00

Nação Maraca 2: R$49,00

Nação Maraca 3: R$56,00

Espaço Fla+ - Leste Inferior: R$ 200,00

Setor Oeste Inferior - Acesso A

Público geral: R$ 180,00 (meia-entrada: R$ 90,00)

Nação Maraca 1: R$45,00

Nação Maraca 2: R$63,00

Nação Maraca 3: R$72,00

Espaço Fla+ - Oeste: R$ 200,00

Setor Maracanã Mais - Acesso A

Público geral: R$ 500,00 (meia-entrada: R$ 287,50)

Nação Maraca 1: R$181,25

Nação Maraca 2: R$223,75

Nação Maraca 3: R$245,00