Trabalho da Federação Paulista de Atletismo na medição de provas é elogiado

A medição de percursos de corrida de rua é fundamental para corredores que desejam monitorar seu desempenho e otimizar seus treinos. Com isso, evitam-se frustrações causadas por medições incorretas, que podem prejudicar todo um trabalho. A falta de atenção a esse item tão importante tem motivado corredores a desistirem de participar de alguns eventos que não se atentam a esse detalhe.

Nesse sentido, o trabalho realizado pela Federação Paulista de Atletismo na regulamentação das corridas, que visa oferecer um evento seguro e de qualidade para corredores de todo o estado, tem sido relevante. A medição oficial, a qualidade do percurso, a hidratação e a pontualidade na largada são alguns dos itens básicos que conferem credibilidade a um organizador em todo o segmento.

O CEO da MOVE Star, Luciano Monteiro, realizou em março o Desafio 1.6k, em Sorocaba, e destacou a parceria com a FPA na medição oficial dos percursos. "Com o diretor de Corridas de Rua da FPA, Raphael Silva, realizamos uma aferição detalhada de 10k, 5k e 1.600 metros. Os relatos de corredores no dia do evento foram extremamente positivos, com muitos afirmando que as marcações estavam precisas em relação aos seus GPS", destacou.

"Esse feedback reforçou nosso compromisso em oferecer segurança e atender às expectativas dos participantes. A qualidade do evento, incluindo a aferição do percurso e outros fatores, é essencial para que os corredores retornem. Essa credibilidade é um diferencial importante na atração de novos participantes e na expansão da nossa empresa. Estamos trabalhando em conjunto com a Federação para elevar o nível técnico e estrutural dos eventos, atraindo mais patrocinadores e aumentando a participação. A aferição do percurso é um princípio básico que devemos cumprir para garantir a confiança no nosso trabalho", completou.

A partir de experiências e parcerias como essa, a FPA acredita que fortalecerá as corridas de rua em todo o estado. O serviço prestado beneficia a todos de maneira geral, atraindo atletas, investimentos e proporcionando provas de qualidade e alto nível técnico.