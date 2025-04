No 100º jogo na Vila, Neymar volta a sentir a coxa e é substituído no 1º tempo de Santos x Atlético-MG

Na noite desta quarta-feira, Neymar completou 100 partidas na Vila Belmiro. A marca foi atingida no embate com o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, mas foi ofuscada por mais uma lesão.

Atuando com a camisa 100, o meia-atacante sentiu dores na coxa esquerda ainda no primeiro tempo. Ele caiu no gramado aos 32 minutos e, muito chateado, pediu para sair. Ao ser retirado de maca, o ídolo alvinegro foi ovacionado pelos torcedores.

PRÍNCIPE! A nação santista está com você. ?? pic.twitter.com/jXRAjSKnNv ? Santos FC (@SantosFC) April 17, 2025

Neymar voltou de contusão recentemente. Ele havia acabado de se recuperar de um edema na mesma coxa esquerda. O craque ficou mais de um mês fora e retornou no último domingo, na derrota de 1 a 0 para o Fluminense. No Maracanã, ele entrou no intervalo e ficou até o final.

O meia-atacante vive a sua segunda passagem pelo Santos. O jogador de 33 anos foi revelado nas categorias de base do clube e se tornou ídolo da torcida antes de se transferir para o Barcelona. Depois, passou por Paris Saint-Germain e Al-Hilal, da Arábia Saudita, antes de voltar ao Peixe.

Desde que voltou, no final de janeiro deste ano, o astro soma nove partidas, com três gols e três assistências.

Ao longo dos 100 compromissos no Urbano Caldeira, Neymar ostenta 61 vitórias e 64 bolas na rede.