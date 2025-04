'Vitória de campeão': Comentaristas elogiam 'novo' Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o Inter no Beira-Rio é típica de campeão. Juca Kfouri, Bira e Milly Lacombe chegaram a essa conclusão, no Fim de Papo.

O Palmeiras venceu a equipe colorada por 1 a 0, com gol de Facundo Torres. O time gaúcho era o único invicto da Série A na temporada.

Juca: Palmeiras está na frente em 'triangular'

O Inter foi ao Maracanã e empatou com o Flamengo. Se a gente pensa em um triangular, o Palmeiras foi à casa do Inter e ganhou três pontos, e o Inter foi na casa do Flamengo e voltou com um. O Palmeiras está na frente.

Juca Kfouri

Milly: Vitória de campeão

A sensação que eu tive com o Palmeiras é que a vitória de hoje foi uma vitória de campeão. A gente conhece esse campeonato o suficiente para saber que ganhar fora de um time muito forte, em um lugar em que raramente você ganha, os campeões fazem isso. Ganha fora esses jogos que você acha que não vai ganhar.

Milly Lacombe

Bira: Palmeiras se achou com três zagueiros

Quando todo mundo começa a falar que o Abel cansou, [...] ele se motiva o triplo para conversar com os jogadores, criar novas ideias. O Palmeiras se achou nessa formação com três zagueiros, com o Felipe Anderson pela direita, o Fuchs. É uma mudança importante. O Palmeiras estava dependendo do Raphael Veiga, que não conseguia aparecer, e criou opções. Agora tem uma dobradinha de Estêvão e Felipe Anderson que está funcionando.

Bira

