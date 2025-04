No tie-break, Suzano vence o Minas e vai à semifinal da Superliga masculina

Nesta quarta-feira, o Suzano fechou a série contra o Minas, pelas quartas de final da Superliga masculina de vôlei, na Arena UniBH. A equipe paulista triunfou sobre os mineiros por 3 sets a 2. As parciais foram de 25/20, 23/25, 17/25, 25/21 e 15/10. O oposto Sabino foi o maior pontuador da partida com 23 pontos.

Desta maneira, o Suzano se classificou à semifinal da competição, onde enfrentará o vencedor da série entre Campinas e Joinville. Com uma vitória para cada lado, as duas equipes decidem a vaga nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília).

O jogo

Após um início de primeiro set equilibrado, o Suzano se distanciou no placar graças a passagem de Pedrosa no saque. A equipe fechou o set em 25 a 20.

Já no segundo set, o time mineiro foi superior. Apesar de salvar três set points e encostar no placar, o Suzano não conseguiu reverter a desvantagem. O Minas fechou em 25 a 23.

O Minas não deu brechas ao Suzano no terceiro set. A equipe abriu confortável vantagem e venceu por 25 a 17.

O grande destaque do Suzano no quarto set foi Sabino. O oposto virava todas as bolas que chegavam e ajudou a sua equipe fechar em 25 a 21.

No tie-break, o Suzano contou com bons saques de Daniel Muniz para abrir quatro pontos de vantagem. Após erros consecutivos do Minas, a equipe visitante fechou em 15 a 10.