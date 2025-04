Gustavo Quinteros não resiste a goleada e é demitido do Grêmio antes de Gre-Nal

Gustavo Quinteros não é mais o treinador do Grêmio. Nesta quarta-feira, após a goleada sofrida contra o Mirassol, pelo Brasileirão, a equipe gaúcha informou o encerramento do vínculo do técnico. A comissão técnica, formada por Leandro Desábato, Maximiliano Quesada, Rodrigo Quinteros e Hugo Roldán também deixam o Imortal.

Com a saída de Quinteros, a diretoria gremista busca agora um novo comandante para o Gre-Nal deste sábado, mas deve ter um técnico interino deve assumir o time. A bola rola, na Arena do Grêmio, às 21h (de Brasília).

O argentino, naturalizado boliviano, foi contratado em 28 de dezembro de 2024, após a saída de Renato Gaúcho. Campeão argentino pelo Vélez Sarsfield, Quinteros também teve passagens por clubes como o Colo-Colo.

No comando do Grêmio, ele dirigiu a equipe em 20 partidas, com um aproveitamento de 53%: foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas. O treinador foi vice-campeão gaúcho, encerrando a sequência de sete títulos estaduais consecutivos do Tricolor.

Apesar de um início promissor no Campeonato Gaúcho, com goleadas sobre Caxias, São Luiz e Pelotas, o desempenho da equipe caiu em jogos decisivos e contra adversários mais qualificados. O Grêmio teve dificuldades nas fases iniciais da Copa do Brasil, avançando apenas nos pênaltis contra São Raimundo-RR e Athletic-MG, e sofreu derrotas importantes no Brasileirão para Flamengo, Ceará e, por fim, Mirassol ? resultado que selou sua saída.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio FBPA (@gremio)

Com três pontos em quatro rodadas, o Grêmio ocupa a 17ª colocação no Brasileirão. Já o Mirassol, agora em nono com cinco pontos, visita o Juventude no domingo.

Diante da queda de Quinteros, ele se torna o terceiro treinador demitido no Brasileirão 2025, depois de Mano Menezes e Pedro Caixinha. A semana deve ser de bastidores agitados no Grêmio, que busca um novo comandante em meio a uma crise de desempenho e pressão da torcida.

Confira a nota oficial divulgada pelo Grêmio:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o encerramento do trabalho do técnico Gustavo Quinteros no Tricolor.

Com o profissional, também deixam o Clube os seus auxiliares. O Grêmio agradece os serviços prestados pelo treinador e sua comissão técnica e deseja sucesso nos próximos desafios de suas carreiras."