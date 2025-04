Carol Meligeni vence na estreia e avança às oitavas do ITF W35 de Leme

O Brasil tem quatro atletas garantidas nas oitavas de final do ITF W35 de Leme, que faz parte do Circuito de Tênis Profissional. Carolina Meligeni Alves, Gabriela Cé, Camilla Bossi e Carolina Boher Martins venceram na estreia e vão disputar as oitavas de final, nesta quinta-feira, a partir das 10h (de Brasília), no Clube de Campo Empyreo.

Vice-campeã do ITF W35 de São Paulo no último domingo, Carol Meligeni, 286ª do mundo, chegou à sexta vitória consecutiva ao superar a argentina Luciana Moyano, 1009º, por duplo 6/1. "Fiz um jogo bem sólido desde o início, joguei bem profundo, agressiva nas horas certas e bem padronizada. Foi um bom jogo para começar uma nova semana de torneio", analisou Carol, cabeça de chave 2, que enfrenta agora a equatoriana Camilla Rodero.

Cabeça de chave 6, a gaúcha Gabriela Cé, 470ª, também começou bem sua participação em Leme, vencendo a norte-americana Maya Iyengar, 1046ª, por 6/2 6/2.

Vinda do qualifying, a paulista Camilla Bossi, 911ª, garantiu sua terceira vitória seguida no torneio ao derrotar, de virada, a polonesa Anna Hertel, por 3/6 6/4 7/5, e vai desafiar a búlgara Gergana Topalova, cabeça de chave 4, em busca de uma vaga nas quartas de final.

Carolina Bohrer, 985ª, também fez uma boa estreia na chave de simples. A catarinense derrotou a argentina Sol Larraya Guidi, 1057ª, por duplo 6/2, e vai encarar nas oitavas de final a principal favorita ao título, a argentina Jazmin Ortenzi. Vice-campeã de duplas em São Paulo, Bohrer e a norte-americana Lilian Poling acabaram caindo na estreia em Leme.