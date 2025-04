Neymar sai com dores, mas Santos bate Atlético-MG em 1º jogo sem Caixinha e desencanta no Brasileirão

O Santos enfim alcançou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, no primeiro jogo após a demissão do técnico Pedro Caixinha, o Peixe bateu o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela quarta rodada. Zé Ivaldo e Barreal fizeram os gols. Neymar, por sua vez, saiu com dores. A equipe paulista foi dirigida pelo auxiliar César Sampaio.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano aparece na 12ª colocação, com quatro pontos. O Galo, por sua vez, segue sem vencer no torneio e está na vice-lanterna, com apenas dois pontos.

Este foi o 100º jogo de Neymar no Urbano Caldeira. A noite que era para ser de festa para o meia-atacante, acabou terminando em frustração. O jogador de 33 anos voltou a sentir um incômodo na coxa esquerda e, chorando, pediu para ser substituído ainda aos 32 minutos do primeiro tempo.

O Santos volta a campo agora no domingo, quando encara o São Paulo, pela quinta rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 16 horas (de Brasília). Simultaneamente, o Atlético-MG recebe o Botafogo, no Mineirão.

O jogo

O primeiro tempo começou bem equilibrado na Vila Belmiro. As duas equipes tentaram dominar a posse de bola e buscar o ataque, mas ambas sofreram para criar lances de perigo.

A primeira tentativa foi do Galo. Com seis minutos, Hulk arriscou em cobrança de falta e obrigou Gabriel Brazão a fazer a defesa.

O Santos demorou, mas foi preciso na resposta. Com o relógio marcando 23, Zé Ivaldo aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e soltou uma bomba, no cantinho, para inaugurar o marcador.

E o time da casa precisou de pouco tempo para ampliar. Apenas três minutos depois, Gabriel Bontempo recebeu na ponta direita e disparou até a área. O garoto, então, rolou para Barreal, que apareceu sozinho no meio da área para cutucar para o fundo da rede.

A partir de então, o Atlético-MG tentou crescer na partida. Os visitantes, porém, seguiram com problemas na armação e não conseguiram assustar os santistas.

O primeiro tempo só não foi perfeito para o Santos, aliás, porque Neymar se lesionou. O meia-atacante voltou a sentir a coxa esquerda e precisou ser substituído.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Galo tentou intensificar a sua pressão, mas seguiu sem criar chances claras. Do outro lado, o Peixe apostou nos contra-ataques e ficou perto de ampliar aos 13. Escobar foi acionado por Barreal na linha de fundo e cruzou rasteiro. Bontempo chegou finalizando de carrinho e mandou para fora.

Com 17 minutos, o árbitro chegou a expulsar Zé Ivaldo. Braulio da Silva Machado, no entanto, voltou atrás após revisar o lance no VAR e advertiu o zagueiro do Alvinegro Praiano com amarelo.

Aos 21, os mandantes tiveram nova oportunidade para marcar. Rollheiser roubou a bola já no campo de ataque e serviu Barreal. O meia cortou a marcação e chutou para a defesa de Everson.

O Atlético, por sua vez, assustou aos 28. Rony aproveitou a sobra na ponta da área e soltou o pé para a defesa de Brazão. Aos 36, o goleiro voltou a trabalhar, desta vez em cabeçada de João Marcelo. Instantes depois, o atacante tentou mais uma vez de cabeça. Desta vez, a bola passou raspando a trave.

No fim, o Santos passou a administrar a posse de bola até o apito final para confirmar o primeiro triunfo no Brasileirão de 2025.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 2 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Vila Belmiro, em Santos, SP



Data: 16 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado



Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro



VAR: Daniel Nobre Bins



Público: 10.360



Renda: R$712.568,75



Cartões amarelos: Schmidt, Zé Ivaldo (Santos); Caio Paulista, Cuello, Hulk (Atlético-MG)

GOLS: Zé Ivaldo, aos 23 do 1ºT, Barreal, aos 26 do 1ºT (Santos)

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar (Rollheiser (Thaciano)); Barreal (Pituca), Tiquinho Soares e Guilherme



Técnico: César Sampaio

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Natanael); Junior Alonso, Lyanco; Caio (Gabriel Menino); Fausto Vera (Bernard), Rubens; Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Cuello, Rony e Hulk (João Marcelo)



Técnico: Cuca