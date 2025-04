Avaí vence o Operário por 1 a 0 e continua invicto na Série B do Brasileiro

O Avaí continua invicto na Série B do Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o time catarinense venceu o Operário-PR por 1 a 0 no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Cléber, ainda no primeiro tempo, fez o gol da vitória.

Com o resultado, o primeiro positivo em casa, já que na estreia ficou no 1 a 1 com o Novorizontino, o Avaí subiu para cinco pontos. O Operário-PR, que conheceu a sua segunda derrota seguida, vem abaixo, com três pontos. Antes tinha perdido por 2 a 1, em casa, diante do Goiás.

Desde o início o Avaí fez pressão logo e quase abriu o placar. Depois de uma dividida na área, a bola sobrou para Alef Manga, de frente para o gol aberto, mas chutou para fora. Aos 30, o próprio atacante chegou a balançar as redes, mas desta vez o árbitro invalidou o gol por uma falta no goleiro.

O Operário-PR até chegou a assustar, mas depois de tanto tentar, foi o Avaí quem abriu o placar. Aos 41 minutos, Marcos Vinícius cobrou falta na área e Cléber apareceu entre os zagueiros para cabecear para o gol.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado, agora com o Operário-PR buscando pelo menos o empate e o Avaí tentando ampliar. A melhor chance para isso, aconteceu aos 11 minutos, quando JP chutou forte e a bola saiu tirando tinta do travessão.

Do outro lado, a resposta do Operário-PR ocorreu aos 17. Marcos Paulo pegou de fora da área e obrigou César Augusto a voar na bola para evitar o que seria o gol de empate. Nos minutos finais, a partida seguiu equilibrada, mas o Avaí venceu mesmo por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo em dias distintos na quarta rodada da Série B. No sábado, o Operário-PR recebe o Paysandu, no Estádio Germano Kruger, às 16h. Já na segunda-feira, o Avaí visita o Amazonas, na Arena da Amazônia, às 21h.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 OPERÁRIO-PR

AVAÍ - César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor (Gaspar), JP e Marquinhos Gabriel (Thayllon); Alef Manga (Vagner Love) e Hygor (Cléber/Quaresma). Técnico: Jair Ventura.

OPERÁRIO-PR - Elias; Thales Oleques (Diogo Mateus), Joseph, Allan Godói e Cristiano (Gabriel Feliciano); Fransérgio, Neto Paraíba (Jacy) e Boschilia; Allano, Daniel Amorim e Rodrigo Rodrigues (Marcos Paulo). Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

GOL - Cléber, aos 42 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos Gabriel (Avaí) e Diogo Mateus, Fransérgio, Joseph (Operário-PR).

RENDA - R$ 123.762,00.

PÚBLICO - 5.766 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).