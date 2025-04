Pedro vibra com dois gols pelo Fla após 7 meses longe: 'Noite muito feliz'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pedro, enfim, reencontrou quem tem grande intimidade: a rede. O atacante fez dois gols na goleada por 6 a 0 do Flamengo sobre o Juventude, hoje à noite, no Maracanã. Foram os primeiros depois de retornar da grave lesão.

O que aconteceu

O artilheiro ficou sete meses afastado dos gramados. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e enfrentou um processo doloroso de recuperação, apesar de ter voltado dois meses antes do previsto.

Pedro entrou aos 11 minutos do segundo tempo no lugar de Arrascaeta. Seu primeiro gol foi de cabeça, aos 25, e o segundo foi de carrinho, no rebote, após ter seu pênalti defendido, aos 34.

É uma alegria enorme voltar a marcar depois de muito tempo. Claro que ainda estou buscando o meu melhor condicionamento físico, mas hoje foi uma noite muito feliz, só tenho que agradecer a Deus pela recuperação, por como foi o processo, um tempo longo, mas com muita esperança de voltar bem, voltar forte e, graças a Deus, voltei muito bem. Só tenho que agradecer a Deus a todos que fizeram parte desse processo longo. Estou muito feliz. Uma noite que, sem dúvida, vai ficar marcada para mim e para minha família

Pedro, à TV Globo

O atacante detalhou como foi seu processo de recuperação. Ela aconteceu em partes, a cada momento focada em um fundamento:

Acredito que nesse tempo eu trabalhei de tudo. Foi muito tempo na academia, depois a parte da transição física também, a parte tática, técnica... A parte técnica eu priorizei muito também para esse retorno. Fico feliz de voltar a marcar. Claro que estou buscando ainda o melhor e, sem dúvida, vai voltar rápido porque tenho trabalhado para isso

Pedro, à TV Globo

Com a vitória, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem os mesmos dez pontos que o Palmeiras, mas com um saldo de gols melhor.