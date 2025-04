Filipe Luís pede direito de defesa a Bruno Henrique e diz que recusou bets

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Filipe Luís se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre o caso de Bruno Henrique, que foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em jogos.

O que aconteceu

O treinador fez um apelo e pediu direito de defesa ao atacante. Ele quer que seja respeitada a presunção de inocência ao jogador.

Sobre o Bruno, claro, eu conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a única coisa que pedimos, que na verdade ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações, ele tem a presunção de inocência. É uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, amigo dos amigos e está absolutamente normal. Claro, enquanto ele estiver disponível, é um jogador muito, muito importante para mim

Filipe Luís

Em seguida, Filipe Luís citou um vídeo feito por Diego Ribas comentando o caso (veja abaixo). O treinador se identificou com a palavra do ex-jogador, que foi companheiro de ambos no Flamengo.

Filipe também revelou que já recebeu convites para fazer publicidade para bets. O técnico, porém, recusou todas as propostas e fez uma analogia com o passado da Fórmula 1, quando as equipes eram patrocinadas por marcas de cigarro, algo que ficou proibido posteriormente.

Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo que, para mim, foi perfeito. Se alguém quer saber o que eu penso, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham a propriedade de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propriedade de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, o vício que é. É uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, a gente vai estar olhando e falando assim: 'caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas demais'. O dano que está fazendo em tantas pessoas... A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo

Filipe Luís

Por fim, Filipe Luís ressaltou que os clubes têm tentado fazer suas partes. Ele citou o próprio Flamengo, que no dia 27 de março promoveu uma palestra aos jogadores justamente alertando sobre apostas, doping, entre outras questões disciplinares. O bate-papo foi ministrado pelos advogados rubro-negros.

Os jogadores estão cada vez mais instruídos. O próprio Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá, em 2015, 2016, falaram todos os anos sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então, os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados

Filipe Luís

Bruno Henrique foi relacionado e entrou em campo nesta quarta, na goleada do Flamengo por 6 a 0 sobre o Juventude. O atacante pisou no gramado aos 34 minutos do segundo tempo ao substituir Plata.

Bruno Henrique indiciado pela PF

Bruno Henrique é suspeito de forçar cartão em partida do rubro-negro contra o Santos, em novembro de 2023, para beneficiar apostadores. O UOL procurou a PF e a assessoria do jogador, mas ambos optaram por não comentar o episódio.

Na partida, disputada em Brasília, o atacante levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do 2° tempo. Ele reclamou muito com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. O Fla perdia por 2 a 1, e Gerson já havia recebido cartão vermelho.

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira em outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4.000 conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias — o que sinaliza que parte do acervo foi deletado.

Uma conversa entre Wander e Bruno Henrique, ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, evidencia as suspeitas. Na ocasião, os dois falam sobre cartões amarelos, e o atleta cita o embate contra o Santos — que foi reprogramado de 29 de outubro para 1° de novembro.

Wander: O tio você está com 2 cartão no brasileiro?

Bruno Henrique: Sim

Wander: Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk

Bruno Henrique: Contra o Santos

Wander: Daqui quantas semanas?

Bruno Henrique: Olha aí no Google

Wander: 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk

Bruno Henrique: Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém

Wander: Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso.