Emiliano se chateia com cobranças a jogadores após derrota: 'Não são robôs'

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, não gostou do tom das críticas para os jogadores do Corinthians após a derrota para o Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O auxiliar afirmou que o elenco do Timão não foi derrotado por ter caído de rendimento ou por "relaxado" após conquistar o título paulista. Na visão do membro da comissão, os atletas estão sofrendo com desgaste pelo calendário cheio.

Emiliano ressaltou que os jogadores não robôs, mas pediu perdão à torcida pelo desempenho desta noite. No momento, o Corinthians também lida com três desfalques importantes: Hugo Souza, Rodrigo Garro e Igor Coronado.

Foram as circunstâncias [que pioraram o desempenho]. Quando escuto isso fico chateado. Ninguém relaxou. Não são robôs. São momentos e, nos momentos ruins, temos que apoiar o grupo. Pedimos perdão ao torcedor, porque o desempenho não foi o que queremos. Mas nem por isso está tudo errado. Tivemos oscilações que não podemos, sobretudo no Dérbi, mas é recompor, botar a cara de novo e seguir, como sempre fizemos.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em coletiva

Além disso, Emiliano também pontuou que o 'golpe do Dérbi' foi duro para o elenco. A revanche do Palmeiras no último sábado, que venceu o Corinthians por 2 a 0 após ser vice do Alvinegro no Paulistão, ainda não foi totalmente digerida.

O golpe do clássico foi duro para nós. Hoje sentimos um pouco. Demos uma boa resposta no primeiro tempo. Não criaram nenhuma chance. Deram um chute, num rebote e fizeram o gol. Aí você sente outra pancada... Temos que responder o mais rápido possível. Não estamos acostumados a perder e temos time para jogar melhor.

Emiliano Díaz

O que mais disse a comissão técnica

Time sem Rodrigo Garro. Emiliano: "Quando você tem um 10 como o Garro, é obrigado a jogar com um 10. Porque ele é o melhor. Hoje jogamos bem no primeiro tempo, faltou a facada pra fazer o gol. Quando nada acontece, vemos que o sistema não funciona. Achamos que tivemos o controle, faltou ser mais claro. Quando você vem de um golpe duro como o clássico, fazer um gol logo acalma tudo. Você não pode substituir um Garro. Não tem substituto para ele no futebol brasileiro. Voce tem que buscar variantes, esquemas diferentes"

Como foi o jogo? Emiliano: "Jogo estranho. No primeiro tempo, nós tivemos muita posse, não sofremos finalizações. Mas não fomos claros ao atacar. Jogo muito abaixo do que estamos acostumados".

Demora nas substituições. Emiliano: "Quando chamei o Talles, tomamos o gol. Não esperei o gol pra mudar. Já estava decidido. Quando voltaram o 4-3-3, o volante deles estava sozinho, por isso coloquei Memphis por dentro e Talles por fora. Para o volante deles não controlar o jogo. Tentamos que o Carri pressionasse ali, mas sentimos ele mais cansado. Tivemos o controle do jogo depois disso".

Esquema 4-3-3. Emiliano: "Com o 4-3-3 tendo Memphis e Ángel [Romero] por fora, eles tem habilidade para jogar por dentro também. Eles estavam fechados por dentro e não achamos espaços. Contra o Palmeiras tentamos fechar espaços por fora, hoje a proposta era usar o um contra um de Memphis e Ángel por fora. Faltou calma para achar os passes. Quando você perde uma chance e o adversário faz com um chute, perde a cabeça e se vai tudo."