Com dois de Pedro, Flamengo goleia o Juventude e lidera o Brasileirão

O Flamengo goleou por 6 a 0 o Juventude, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Os donos da casa encaminharam a goleada no primeiro tempo, com gols de Pulgar, Plata e Danilo. Na etapa final, Arrascaeta e Pedro (duas vezes) completaram o placar.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a dez pontos, na liderança da competição. Já o Juventude é o sétimo, com seis.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Vasco, neste sábado, no Maracanã. No dia seguinte, o Juventude recebe o Mirassol, no Alfredo Jaconi.

FIM DE JOGO NO MARACA.

EXPERÍ 6 X 0 JUVENTUDE.

Erick, Plata, Danilo, Arrasca e Pedro (x2) fizeram os gols do Mengão!#VAMOSFLAMENGO! pic.twitter.com/WTSZ0olABs ? Flamengo (@Flamengo) April 17, 2025

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Juventude, mas sofria para passar pela marcação gaúcha. No entanto, is rubro-negros abriram o placar aso 12 minutos, após cobrança de falta na área. Pulgar subiu mais que a zaga e cabeceou para a rede.

Os donos da casa mantiveram a postura e foram recompensados aos 17 minutos. Após boa troca de passes, Plata recebeu a bola na área e tocou na saída de Gustavo.

O Juventude não conseguiu esboçar qualquer reação. Para piorar, o Flamengo chegou ao terceiro gol aos 21 minutos. Em mais uma cobrança de falta na área, desta vez Danilo cabeceou para a rede.

O panorama da partida seguia o mesmo. O Flamengo quase ampliou aos 29 minutos, com Michael. O atacante recebeu passe na pequena área, mas finalizou pela linha de fundo.

Somente na parte final, os gaúchos conseguiram ficar um pouco mais com a bola. No entanto, o Juventude não chegava perto da área carioca. Do outro lado, o Flamengo diminuiu o ritmo. Assim, os donos da casa mantiveram a grande vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os visitantes finalizaram pela primeira vez com qualidade. Giovanny arriscou de fora da área a bola foi pela linha de fundo. Só que a resposta do Flamengo veio em grande estilo aos dez minutos. Arrascaeta recebeu passe na entrada da área e finalizou sem chance para Gustavo,

O gol foi sentido pelos gaúchos, que viram o Flamengo voltar a ter o domínio total do jogo. Os rubro-negros chegavam com facilidade ao ataque e marcaram o quinto aos 25 minutos. Pedro aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Os cariocas continuaram no ataque, sem deixar o Juventude passar do meio. O Flamengo não demorou para chegar ao sexto gol aos 35 minutos. Pedro foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante cobrou, viu Gustavo defender, mas conseguiu pegar o rebote e empurrar para a rede.

Nos minutos finais, os donos da casa apenas administraram o resultado sem qualquer ameaça do Juventude. Assim, a torcida comemorou mais uma vitória da equipe flamenguista no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 6 X 0 JUVENTUDE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 16 de abril de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Wesley (Flamengo); Gilberto (Juventude)

GOLS



FLAMENGO: Pulgar, aos 12min do primeiro tempo; Plata, aos 17min do primeiro tempo; Danilo, aos 21min do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 10min do segundo tempo; Pedro, aos 25 e 35min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Luiz Araújo), Allan, Gerson e Arrascaeta (Pedro); Michael (Everton Cebolinha) e Plata (Bruno Henrique)



Técnico: Filipe Luis

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins (Marcos Paulo), Abner e Felipinho; Davi Góes (Natã), Jadson e Mancada; Giovanny, Batalla (Ênio) e Matheus Babi (Gilberto)



Técnico: Fábio Matias