Bruno Henrique tem nome gritado e joga 11 minutos após indiciamento da PF

DO UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, não só foi relacionado, mas também entrou em campo contra o Juventude, na goleada por 6 a 0, na primeira partida após ser alvo de indiciamento feito pela Polícia Federal.

O jogador é suspeito de envolvimento com manipulação de partida, ao tomar cartão amarelo no Flamengo x Santos do Brasileirão 2023 para favorecer apostas feitas por parentes.

Bruno Henrique entrou aos 34 minutos do segundo tempo, quando Pedro já se preparava para cobrar o pênalti que, no rebote, resultou no sexto gol do Flamengo sobre o Juventude.

Foi uma atuação de gala, mas os olhares estavam direcionados à condução prática do caso Bruno Henrique e de como o jogador iria se comportar.

Como não teve nem acréscimos, Bruno Henrique jogou mesmo por cerca de 11 minutos. Mas quase não tocou na bola.

Quando chegou ao estádio, Bruno Henrique desceu rápido do ônibus. Não havia muitos torcedores no estacionamento do Maracanã. A chegada foi low profile.

Quando a escalação saiu, veio a confirmação da escolha de Filipe Luís para dupla de ataque: Plata e Michael.

Bruno Henrique fez aquecimento com os reservas. Em um dos camarotes, Wesley Safadão gravava conteúdo para a Flabet, nova patrocinadora máster do clube.

Quando chegou ao banco de reservas, já antes do Hino Nacional, tchauzinhos tímidos para a turma da mureta do Maracanã.

Com o passeio do Flamengo no primeiro tempo (3 a 0), Bruno Henrique começou a aquecer novamente logo aos 2 minutos da etapa final.

Mas viu Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro entrarem no jogo antes dele. O camisa 9, inclusive, fez dois gols, os primeiros desde a volta após grave lesão no joelho. Bruno Henrique conhece o sentimento, também rompeu ligamento em um passado relativamente recente.

Na ida ao aquecimento, poucas pessoas dos setores sul e oeste puxaram o grito "ah, é Bruno Henrique". Não contagiou o resto do estádio.

A galera pegou embalo já aos 30 minutos, quando o camisa 27 se posicionou à beira do campo para entrar.

Ele recebeu as instruções e o carinho da comissão técnica. E nesse meio tempo, pênalti para o Flamengo.

Bruno Henrique é um dos cobradores costumeiros do Flamengo. Mas Pedro pegou a bola, o goleiro defendeu, mas o camisa 9 aproveitou o rebote.

BH e Pedro formaram uma espécie de dupla de ataque, sem no entanto criarem tanto volume juntos, já que o jogo já estava na fase em que o Fla acionou o piloto automático.

Ao fim, uma sonora goleada em um dia que, inegavelmente, foi tenso para Bruno Henrique, com as repercussões do indiciamento no caso de manipulação.

Antes de deixar o campo, cumprimentou adversários, aplaudiu torcedores e deu a camisa para um garoto que estava próximo à mureta.

O time, pelo menos, mostrou que conseguiu se isolar disso, mesmo com o atacante mantido na delegação.

O próximo jogo é o clássico contra o Vasco. Rival contra o qual Bruno Henrique fez mais gols. Pela lógica do clube, ele estará em ação novamente no sábado. E até quando vier alguma decisão judicial que diga o contrário.