Neymar volta a sentir coxa, chora e deixa Santos x Atlético-MG no 1° tempo

Atuando como titular pela 1ª vez desde a lesão ocorrida no início de março ainda no Paulistão, o atacante Neymar voltou a sentir o posterior da coxa esquerda durante Santos x Atlético-MG, duelo do Campeonato Brasileiro. O atleta já havia retornado ao time no último fim de semana, mas saiu do banco de reservas diante do Fluminense.

O que aconteceu

O jogador sentiu dores na região logo depois do 1° gol santista, marcado por Zé Ivaldo já na casa dos 24 minutos.

Neymar tentou continuar em campo, mas chorou assim que o Peixe ampliou o placar, três minutos depois — desta vez com Barreal.

Ele tentou continuar em campo, mas foi substituído pouco antes do intervalo e deu lugar a Rollheiser.

Assista ao momento

tá muito complicado a situação do neymar



parece que o corpo não aguenta mais é muita lesão atrás de lesão pic.twitter.com/dGPlqYaiNK -- out of context brasileirão (@oocbrsao) April 17, 2025

Volta frustrada

Santos e Neymar esconderam a lesão muscular na coxa e fizeram mistério antes da semifinal do Campeonato Paulista. O craque fez teste de vestiário no dia do jogo contra o Corinthians, sentiu e foi ao banco de reservas mesmo sem condições de jogo para confundir o rival. O torcedor só soube do ocorrido depois da eliminação.

A estratégia também tinha a ver com a convocação para a seleção brasileira. O objetivo era tratar a tempo de disputar as Eliminatórias — o que não ocorreu.

Depois de mais de um mês de espera, ele voltou a atuar contra o Fluminense, já no último fim de semana. Mesmo saindo do banco de reservas, ele conseguiu se movimentar nos minutos em que esteve no gramado do Maracanã.

O duelo contra o Atlético-MG era o primeiro de Neymar como titular desde então. O retorno, no entanto, durou menos de 30 minutos.