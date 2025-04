Abel cita Guardiola e Ancelotti e ironiza: 'Parece que eu e o Palmeiras temos que ganhar todas'

Abel Ferreira afirmou que existe um "dano colateral muito grande" por ter se tornado o primeiro técnico da história do Palmeiras a ganhar dois jogos no Beira-Rio. Depois da vitória sobre o Inter, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador citou Pep Guardiola e Carlo Ancelotti para justificar as recentes derrotas do time alviverde, vice-campeão paulista e que em 2024 falhou nas Copas e no Brasileirão.

"As pessoas colocam todas as expectativas na sua mão e esperam que eu ganhe sempre, todos os anos, a mesma quantidade de títulos. Nem Guardiola e Ancelotti ganham, os melhores do mundo. Eu também não vou ganhar", disse o treinador português.

Apesar do desabafo, o treinador disse não se preocupar com a pressão incessante por vitórias, com a qual se habituou, já que completará cinco anos de Palmeiras em outubro. "Mas parece que o Palmeiras e o Abel têm que ganhar todas", ironizou. "Isto não me preocupa, preocupa saber que eu trabalho com qualidade, que ajudo meus jogadores. Não é porque ganhamos aqui que somos melhores agora do que quando perdemos a final contra o Corinthians."

O português afirmou se orgulhar de manter o time competitivo, ainda que as taças não venham em profusão como antes. "O Palmeiras está sempre competindo. Ano passado, competimos na Copa do Brasil e fomos eliminados pelo campeão. Competimos na Libertadores e fomos eliminados pelo campeão. Fomos até a última rodada e perdemos o campeonato em casa para o Botafogo. O Palmeiras está lá, vamos ser verdadeiros."

Vice-líder do Brasileirão, com os mesmos 10 pontos do Flamengo, mas em desvantagem por causa do saldo de gols, o Palmeiras emendou a quinta vitória seguida na temporada, a terceira no Brasileirão. Trata-se do melhor momento do time em 2025.

A equipe volta a jogar no domingo, quando encara o Fortaleza às 18h30, no Castelão, pela quinta rodada do Brasileirão.