Problemas táticos no Corinthians desagradam Memphis, e holandês enfatiza: "Isso não é futebol"

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians voltou a mostrar problemas e perdeu para o Fluminense, por 2 a 0, dentro da Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Timão na competição.

A atuação abaixo do Corinthians não deixou boas impressões em Memphis Depay, que se mostrou bastante incomodado com o resultado dentro de casa. O atacante deixou de lado o título do Paulista, conquistado recentemente, e cobrou uma melhora da equipe.

"Eu acho que os resultados são algo que temos que nos responsabilizar. Se você acha que depois que ganhamos o Paulista, somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que melhorar. Como estamos melhorando? Temos que olhar criticamente para o que está acontecendo no clube, no que podemos melhorar dentro do jogo, porque não podemos dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim, é besteira. Futebol não é sobre isso, pelo menos não na minha visão. Se você quer ter um time que só corre, que não joga com o cerébro, acho que está escolhendo o time errado, porque olhamos o nosso DNA, temos jogadores incríveis, jogadores que são mais trabalhadores e precisam qualidade extra, e precisam correr para o time", disse o holandês na zona mista.

Memphis também analisou alguns problemas táticos do Corinthians nas últimas duas derrotas na Série A. O Timão sofre com a ausência de Rodrigo Garro, lesionado, e enfrenta problemas no setor criativo. Além disso, a defesa vive instabilidade e concedeu quatro gols nos últimos dois jogos.

"Agora, acho que perdemos muitos jogos por causa dos detalhes. Os detalhes táticos, quando perdemos a bola... eu acho que estudar o jogo é parte do que faço. Sou o primeiro a olhar e ver o que posso melhorar. Mas se olharmos como às vezes nos posicionamos, como o time é muito aberto, como as linhas entre nós são tipo de 50 metros, isso não é futebol na minha opinião. E não dá para competir em alta intensidade durante os 90 minutos se você não estiver jogando como um time. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Na minha opinião, queremos crescer, porque temos jogadores que não estão no seu máximo potencial. Podemos nos desenvolver mais. Temos muita lição de casa a fazer na estrutura", apontou.

O holandês ainda questionou se de fato o time demonstrou uma evolução, ou se os resultados, de certa forma, mascararam os desempenhos abaixo.

"Cheguei aqui há seis meses. Você acha que o time progrediu? Ou estamos olhando apenas os resultados? Quero saber disso do Brasil. Estamos olhando para o Corinthians somente se ganhamos, são três pontos, e então vamos para o próximo jogo, ou você vê uma linha de progressão? Porque eu tenho minhas dúvidas", concluiu Memphis.

O Corinthians de Memphis chegou ao terceiro jogo sem vitória entre todas as competições - são duas derrotas e um empate. Na Série A, o Alvinegro paulista está longe das primeiras posições na tabela. A equipe ocupa a 13ª colocação neste momento, com apenas quatro somados em quatro rodadas.

O Corinthians, agora, retorna aos gramados já neste fim de semana mirando a recuperação no Brasileirão. O Timão recebe o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do torneio.