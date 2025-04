Memphis vê erros do Corinthians: 'Time está progredindo? Tenho dúvidas'

A derrota do Corinthians para o Fluminense, na Neo Química Arena, acendeu o pavio da crise no clube paulista. O atacante Memphis Depay apontou erros táticos e fez um questionamento: "Acha que o time está evoluindo? Tenho minhas dúvidas".

Cheguei aqui há seis meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians se ganhamos o jogo, são três pontos e então passamos para o próximo jogo ou você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas.

Memphis Depay, em zona mista após derrota

O que aconteceu

O holandês apontou problemas táticos da equipe e, nas entrelinhas, fez críticas ao trabalho do técnico Ramón Díaz. O espaçamento entre os atletas é um dos pontos que incomoda o camisa 10.

Se você olhar como jogamos, acho que temos muito trabalho de casa a fazer sobre a estrutura. Esses são os jogadores, esse é o estafe, o pessoal que está no comando.

Taticamente, quando perdemos a bola... Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. E temos que estudar o jogo se quisermos crescer.

Memphis Depay

Ao analisar as ausências em campo, Memphis destacou a falta do meia Rodrigo Garro. Na análise do europeu, a necessidade de se "sacrificar" taticamente para suprir a falta de um armador no time também está custando o seu próprio desempenho.

Além disso, ele não tem jogador em sua posição de preferência com as baixas no meio de campo, que é ao lado de Yuri Alberto, no último terço do campo.

Quando o Garro joga, eu recebo mais bolas entre as linhas, ele é um jogador com essa qualidade. Às vezes eu me encontro... Por exemplo, a final contra o Palmeiras, jogo fora de casa, eu estava jogando como lateral esquerdo, meio-campista esquerdo. Claro que eu não vou chegar na frente do gol ao mesmo tempo. Sou conhecido por ser um jogador que recebia a bola entre as linhas, que é perigoso no terço final, mas sim, quando o Garro não está jogando ou o Igor [Coronado] não está jogando, o time pede isso de mim para ajudá-los, porque eu acho que é disso que precisávamos.

A cada jogo você vê um Memphis diferente, porque não somos consistentes, então a cada jogo eu tenho que, na minha opinião, olhar o que posso fazer para ajudar o time ao máximo, e isso às vezes é uma surpresa para mim.

Memphis Depay

O Timão volta a campo no próximo sábado, contra o Sport, na Neo Química Arena, para tentar somar na tabela após estagnar nos 4 pontos. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).