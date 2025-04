Santos domina Atlético-MG e vence na Vila, mas lesão de Neymar preocupa

O Santos se frustrou com mais uma lesão de Neymar, mas venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite de hoje, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos marcou os dois gols no primeiro tempo, com Zé Ivaldo e Barreal, em um intervalo de três minutos entre 23 e 26'.

Logo na sequência, aos 33 minutos, Neymar sentiu novamente a coxa esquerda e pediu para sair. O camisa 10 deixou o campo chorando.

Fim de Papo debate a rodada de hoje. Assista ao vivo

No segundo tempo, o Galo se lançou ao ataque, mas criou poucas chances claras e o Santos soube controlar o resultado. O goleiro Gabriel Brazão fez apenas duas boas defesas.

Essa foi a primeira vitória do Santos no Brasileirão, justamente na partida seguinte à demissão de Pedro Caixinha, que caiu depois de derrota para o Fluminense.

O auxiliar e interino César Sampaio deu conta do recado e promoveu alterações decisivas. Novidades na escalação, Gabriel Bontempo e Barreal foram dois dos destaques.

Com o resultado, o Santos vai ao 12º lugar, com quatro pontos. O Atlético-MG de Cuca segue no Z4 e é o 19º, com dois pontos e ainda sem vencer.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o São Paulo no domingo, no Morumbi. No mesmo dia, o Galo receberá o Botafogo no Mineirão.

Santos se impõe

O Santos do interino César Sampaio se impôs na etapa inicial.

Novidades na escalação, Gabriel Bontempo e Barreal se destacaram e participaram diretamente do 2 a 0 construído até o intervalo.

No primeiro gol, aos 23 minutos, Barreal cobrou escanteio e Zé Ivaldo aproveitou o bate e rebate para fuzilar Everson. O ex-zagueiro do Cruzeiro imitou uma galinha em direção à torcida do Galo.

No minuto 26, o Santos já ampliou. Gabriel Bontempo puxou contra-ataque em alta velocidade e deixou Barreal sozinho para marcar. A dupla escalada pelo auxiliar deu resultado.

Aos 33, Neymar sentiu novo problema na coxa e acabou substituído por Rollheiser. O Atlético-MG de Cuca pouco assustou.

Galo pouco assusta

O Atlético-MG voltou mais ofensivo para a etapa final, mas continuou com dificuldade para construir chances claras.

No minuto 16, o árbitro Bráulio da Silva Machado expulsou Zé Ivaldo por falta em Gabriel Menino. Na consulta ao VAR, porém, o juiz mudou a cor para amarelo.

Aos 28, o Galo criou uma boa chance pela primeira vez. Após confusão na área, Rony bateu forte para boa defesa de Brazão.

No minuto 36, pintou a melhor oportunidade. Lyanco cruzou, e João Marcelo cabeceou para linda defesa de Gabriel Brazão. Aos 38, João Marcelo quase marcou outra vez de cabeça.

Neymar deixou Santos x Atlético-MG com dores na coxa Imagem: Abner Dourado/AGIF

Lances importantes

1 a 0. Aos 23 minutos, Barreal cobra escanteio e Zé Ivaldo bate forte para aproveitar bate e rebate.

2 a 0. Três minutos depois, Gabriel Bontempo arrancou e deixou Barreal livre para ampliar no minuto 26.

Frustração. No minuto 33, Neymar sentiu novamente a coxa esquerda e deixou o campo chorando.

A saída de Neymar

Neymar sentiu novamente a coxa esquerda e saiu chorando aos 33 minutos do primeiro tempo.

O camisa 10 voltou a apresentar problema na mesma coxa que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians e o afastou dos gramados por mais de um mês.

O astro fez um trabalho individualizado de fortalecimento e reequilíbrio muscular e só voltou quando o departamento médico do Santos e o estafe do atleta entenderam que ele estava "100%". A prática mostrou o contrário.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x ATLÉTICO-MG

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Árbitro assistente 1: Alex dos Santos (SC)

Árbitro assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público e renda: 10.360/R$ 712.568,75

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Gil e Tiquinho Soares (Santos) e Caio Paulista, Hulk e Cuello (Atlético-MG)

GOLS

Santos: Zé Ivaldo e Barreal, aos 23 e 26 minutos do 1T

SANTOS: Gabriel Brazão, Leo Godoy (JP Chermont), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Tomás Rincón) e Neymar (Rollheiser) (Thaciano); Barreal (Diego Pituca), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: César Sampaio (interino)

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia (Natanael), Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (Gabriel Menino); Rubens, Fausto Vera (Bernard), Gustavo Scarpa (Igor Gomes) e Cuello; Rony e Hulk (João Marcelo). Técnico: Cuca