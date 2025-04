Interino do Santos lamenta saída de Neymar e torce para que não seja grave: "Perda importante"

Neymar precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória de 2 a 0 do Santos sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante sentiu um incômodo na mesma coxa esquerda que o tirou dos gramados por mais de um mês.

O auxiliar César Sampaio, responsável por dirigir o Peixe na Vila Belmiro, lamentou o episódio e torce para que os exames não apontem nada de mais grave.

"Infelizmente sim, ainda é muito cedo dar alguma posição, não temos diagnóstico, será feito amanhã. É uma perda importante para um jogo onde o que planejamos vinha acontecendo. As reposições sustentaram. Orar bastante para que não seja algo que venha com que ele fique fora por muito tempo e preparar os substitutos para supri-lo nesse intervalo de tempo e encontrar soluções", disse.

O treinador interino, aliás, destacou que o Alvinegro Praiano mudou de postura após a saída do ídolo. O escolhido para entrar foi Rollheiser.

"Até então o que planejamos vinha acontecendo. Sem o Neymar, perdemos um pouco da qualidade na nossa criação. Colocamos o Rollheiser com uma característica próxima ao Neymar, mas não conseguimos sustentar, fazer a aproximação com o Tiquinho para ter superioridade no meio-campo. Ficamos dependentes de jogadas individuais do Barreal e Guilherme", analisou.

"Sustentamos a primeira parte, depois o Atlético aposta na imposição técnica, num grupo com mais tempo de trabalho e conexões. Essa competição está muito igual, assistindo qualquer jogo você vai ver. O retrospecto nosso faz com que um gol pesasse muito. Usamos o estilo conservador na transição por isso. Não gosto desse jeito de jogar, mas em alguns momentos vai ser preciso", completou.

Neymar sentiu dores na coxa esquerda ainda no primeiro tempo. Ele caiu no gramado aos 32 minutos e, muito chateado, pediu para sair. Ao ser retirado de maca, o ídolo alvinegro foi ovacionado pelos torcedores.

O meia-atacante voltou de contusão recentemente. Ele havia acabado de se recuperar de um edema na mesma coxa esquerda. O craque ficou mais de um mês fora e retornou no último domingo, na derrota de 1 a 0 para o Fluminense. No Maracanã, ele entrou no intervalo e ficou até o final.

Com a vitória sobre o Galo, o Santos aparece na 12ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos. O Galo, por sua vez, segue sem vencer no torneio e está na vice-lanterna, com apenas dois pontos.

O Peixe volta a campo agora no domingo, quando encara o São Paulo, pela quinta rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 16 horas (de Brasília).