Após duas derrotas seguidas, Ramón Díaz vai ter 'Dia D' sábado diante do Sport em Itaquera

O título do Campeonato Paulista faz parte do passado. A derrota para o Fluminense, por 2 a 0, a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, deixa a situação quase insustentável para o técnico Ramón Díaz no Corinthians. Outro resultado que não seja uma vitória sobre o Sport, sábado, de novo em Itaquera, deverá decretar a demissão do treinador argentino.

Depois do bom desempenho no segundo turno do Brasileirão no ano passado, a equipe se sagrou campeã paulista, mas fracassou na Libertadores e vai mal na sul-americana e no Nacional.

"O importante neste momento é o time não perder a calma e mantenha a confiança. Abaixar a guarda não seria bom para ninguém. Vamos fazer com que a equipe recupere o espírito de anteriormente", disse Ramón ainda mostrando otimismo para a sequência dos jogos.

Aparentemente desconfortável na entrevista coletiva, Ramón viu filho e assistente, Emiliano, revelar que o time sentiu a derrota para o Palmeiras. "O golpe no clássico foi duro para nós. Oscilações no rendimento da equipe são normais, mas não estamos acostumados a perder dois jogos seguidos. Este grupo precisa e vai reagir rápido."