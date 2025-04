Frustração e fiasco: Milly e Bira analisam nova lesão de Neymar no Santos

Titular pela primeira vez desde o início de março, quando se lesionou, Neymar voltou a sentir dores na coxa na vitória do Santos sobre o Atlético-MG. Bira e Milly Lacombe comentaram o tema, no Fim de Papo.

Neymar sentiu dores na coxa esquerda logo após o gol de Zé Ivaldo, marcado aos 24 minutos do 1º tempo. O camisa 10 tentou ficar em campo, mas foi substituído por Rollheiser antes do intervalo. O Santos venceu por 2 a 0.

Bira: A torcida está frustrada

Agora, as coisas não dão certo porque ele chegou em um momento da carreira em que ele precisa de mais cuidado. A torcida do Santos fica cada vez mais frustrada com o retorno dele, principalmente porque não tem retorno em campo. Ele fez alguns belos gols, mas sem nenhum protagonismo nas partidas. As partidas que ele resolveu foram contra times de menor expressão.

Bira

Milly: Um fiasco esportivo

Esportivamente, a volta dele é um fiasco para o Santos - e dificilmente vai se reverter. [...] Um monte de crianças, meninos e meninas se iludiram com essa volta porque, para eles, o Neymar está no videogame. Não é que o Neymar não conseguiu exercer a função dele em campo, ele não respeitou a torcida do Santos.

Milly Lacombe

