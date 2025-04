Autor de dois gols, Pedro celebra goleada do Flamengo: "Alegria enorme"

O Flamengo goleou por 6 a 0 o Juventude, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O resultado manteve os rubro-negros na liderança da competição.

A torcida presente no estádio assistiu o atacante Pedro entrar no segundo tempo e marcar duas vezes. Foram os primeiros gols do jogador após se recuperar de grave lesão. O atacante exaltou o bom retorno após a recuperação da cirurgia no joelho.

Um abraço em que cabem 48 milhões de corações.#VAMOSFLAMENGO! pic.twitter.com/xQKIotSpDE ? Flamengo (@Flamengo) April 17, 2025

"Alegria enorme em poder marcar no Maracanã. Claro que ainda estou esperando chegar a meu melhor ritmo. Foi um longo período de recuperação. Pude voltar bem e só agradecer a todos que ajudaram nesse processo. Neste tempo longo trabalhei de tudo. Muito trabalho na academia. Depois, muito trabalho no campo, na parte física e técnica", disse.

O Flamengo passa a focar no clássico contra o Vasco, neste sábado, no Maracanã.