Ex-Cruzeiro, Zé Ivaldo celebra gol pelo Santos imitando galinha para provocar o Atlético-MG

Autor do gol que abriu o placar de Santos x Atlético-MG na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Zé Ivaldo provocou o Galo em sua comemoração. O zagueiro do Peixe imitou uma galinha.

O defensor balançou as redes aos 23 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou a sobra de um escanteio e soltou o pé, sem chances para Everson. O jogador correu em direção à torcida visitante e fez o gesto rapidamente. Depois, foi abraçado pelos colegas de equipe.

Zé Ivaldo pertence ao Cruzeiro e foi emprestado ao Alvinegro Praiano no começo deste ano. Ao todo, foram 83 jogos pelo clube mineiro, com cinco gols e três assistências, além do título da Série B em 2022.

Pelo Santos, o zagueiro tem 15 partidas até o momento. Este foi o seu primeiro gol pela equipe. O empréstimo é válido até o final do ano, com opção de compra.