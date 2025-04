Weverton destaca evolução o Palmeiras e explica "susto" no primeiro tempo: "Dor que nunca senti antes"

O goleiro Weverton foi importante para segurar a vitória do Palmeiras, por 1 a 0, contra o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão. O arqueiro, porém, tomou um susto no primeiro tempo do jogo no Beira-Rio por um problema no tornozelo. Ele contou sobre o ocorrido, mas tranquilizou o torcedor e disse que deve estar à disposição da equipe para o próximo compromisso.

Em um lance sozinho, Weverton torceu o tornozelo e precisou de atendimento médico no gramado. Até pouco depois de sua recuperação, o reserva Marcelo Lomba seguiu aquecendo na beira do gramado.

"Realmente o meu tornozelo está doendo muito porque eu ia sair para cortar a bola, mas o Gómez chegou na frente na freada, eu virei o pé e foi uma dor que eu nunca senti antes, eu nunca tive nenhuma lesão, graças a Deus. Nunca fiquei fora de jogo fora de treino por alguma lesão, então sempre que alguma coisa sai do normal você se assusta, mas o doutor deu remédio, deu outro ali dentro do vestiário no intervalo e consegui voltar para a partida, acredito que não é nada de mais. É só uma entorsezinha e tenho certeza que domingo vamos estar disponível para o treinador', disse à Amazon Prime.

"Eu acho que não, nem gosto de fazer exame. Eu sou um cara que não gosto nem de pisar no DM. Eu passo longe de lá, não gosto de fazer exame. Só se realmente foi algo que não tem o que fazer, mas eu não gosto. Eu chego lá, amanhã já falo que estou bem doutor vai querer mandar, mas já chego, já falo que estou bem e estou bem realmente, mas se tiver que fazer também só para garantia, vamos lá, acho que é importante também", seguiu.

Com o resultado, o Palmeiras chegou à quinta vitória seguida na temporada, a terceira pelo Brasileirão. Weverton, veterano no Palmeiras, diz que o time está recuperando sua cara competitiva e exaltou o trabalho feito internamente.

"A gente que está aqui dentro sabe que mudou muita gente. Não é fácil você ter tantas mudanças e às vezes continuar com a mesma performance. Todos nós e o torcedor também nos acostumamos a ver um Palmeiras competitivo e um Palmeiras que ganha muito mais vezes, que compete muito mais e quando isso não acontece tem uma cobrança que é natural. Mas a gente dentro do começo sabia que com um tempo e com muito trabalho a gente ia evoluir, como vem evoluindo e sabemos que tem muita coisa a melhorar, mas eu acho que já vem dando a cara do Palmeiras, um Palmeiras competitivo, que dá pouca chance ao adversário. Eu praticamente hoje só fui trabalhar no final do jogo. Então essa consistência defensiva sempre foi uma grande característica do Palmeiras, um time rápido, pronto a decidir jogos e é isso que a gente tem visto nesses últimos jogos", declarou.

"Então, acho que estamos no caminho certo, é, mas sabemos que temos muita coisa a melhorar. A temporada tá só começando, tem muito campeonato pela frente, mas estamos felizes porque a equipe vendo os sinais que está entendendo o trabalho, quem chegou agora tem se adaptado muito rápido, isso é bom. Então, vamos seguir assim, porque a gente tem muita coisa pela frente e muito campeonato e muita coisa boa para acontecer", concluiu.

Sendo assim, mesmo após ter disputado os 90 minutos, Weverton será reavaliado pelo Departamento Médico do Palmeiras na reapresentação na Academia de Futebol para saber se tem condições de atuar diante do Fortaleza, no domingo. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Castelão.