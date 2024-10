Dupla fora dos planos do São Paulo treina no CT enquanto aguarda definição de futuro

Uma imagem chamou a atenção de torcedores do São Paulo na última quarta-feira. O meio-campista Galoppo postou em suas redes sociais uma foto de parte do grupo durante o treinamento no CT da Barra Funda, e duas peças que não estão nos planos do clube deram as caras: Jhegson Méndez e Orejuela.

Os dois voltaram a trabalhar diariamente no CT do São Paulo no meio deste ano. Eles retornaram de empréstimo dos seus respectivos times e, desde então, aguardam a definição de seus futuros.

Publicação de Galoppo ao lado de Méndez e Orejuela no CT do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Méndez voltou à rotina do Tricolor em junho, junto com Liziero. Porém, ao contrário do jogador revelado em Cotia, o equatoriano não agradou o técnico Luis Zubeldía.

Ele estava emprestado ao Elche, da Espanha, mas disputou só quatro jogos pela equipe. O atleta chegou ao São Paulo no início do ano passado, mas, após uma temporada de pouquíssimo destaque, saiu dos planos.

Orejuela, por sua vez, voltou ao Tricolor um pouco depois, em agosto. Contratado em 2021, após atuar pelo Cruzeiro, o lateral direito foi emprestado ao Grêmio, Athletico-PR, Ceará e Independiente Medellín, da Colômbia. Ele disputou 41 jogos pelo time colombiano, mas não houve acordo para sua permanência e, portanto, ele retornou.

O ala custou cerca de R$ 13,5 milhões aos cofres do São Paulo, que adquiriu 50% dos direitos econômicos. Porém, ele nunca engrenou com a camisa tricolor. De 2021 para cá, foram apenas 23 partidas pelo time paulista.

Seu vínculo se estende se estende até março de 2025. Sendo assim, ele pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube já nas próximas semanas.

Enquanto isso, Orejuela treina, ao lado de Jhegson Méndez, com o restante do grupo são-paulino, que irá enfrentar o Bahia na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.