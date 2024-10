Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir e informações do jogo de ida das quartas da Copa do Brasil sub-20

O time sub-20 do Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro em duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Os torcedores poderão acompanhar ao jogo de forma gratuita, precisando apenas resgatar o ingresso no site ingressospalmeiras.com.br. O acesso ao estádio será feito por reconhecimento facial.

O duelo de volta entre Cruzeiro e Palmeiras acontece no dia 7, às 21 horas, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

Onde assistir

O duelo entre Palmeiras e Cruzeiro será transmitido pelo canal SporTV.

Campanhas

Palmeiras e Cruzeiro voltarão a se enfrentar depois de terem feito a grande final do Brasileiro sub-20. Na ocasião, as Crias da Academia ficaram com a taça depois de vencer por 3 a 0, no Allianz Parque. No jogo de ida, os times haviam empatado por 2 a 2.

Na Copa do Brasil, o Palmeiras tem três vitórias e um empate. Na primeira fase, o time comandado por Lucas Andrade venceu o União ABC (MS), por 12 a 0, e avançou às oitavas, eliminando o Coritiba depois de vencer por 3 a 2 o primeiro jogo e empatar o segundo por 1 a 1.

O Cruzeiro, por sua vez, passou pelo Coimbra, na primeira fase depois de vitória por 3 a 2. Na fase seguinte, derrotou o Cuiabá por 2 a 1 e 3 a 2.

Arbitragem

Árbitro: Thiago Lourenco de Mattos



Assistentes: Diego Morelli de Oliveira e Bruno Silva de Jesus