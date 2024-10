'Fantasma da amarelada' pode assombrar o Botafogo na final da Libertadores?

O "fantasma da amarelada" estará presente até que o Botafogo saia da fila de títulos e seja campeão, afirmou o colunista Renato Maurício Prado, no UOL News Esporte desta quinta (31).

Segundo RMP, mesmo com vantagem de 5 a 0 obtida no Rio, o botafoguense sofreu na derrota por 3 a 1 para o Peñarol, no Uruguai, que assegurou a vaga na decisão da Libertadores contra o Galo.

Enquanto o Botafogo não levantar um caneco, depois daquela temporada medonha do ano passado, eu acho que o 'fantasma da amarelada' vai sempre estar presente. Renato Maurício Prado

Porém, o colunista disse que o Fogão joga hoje o melhor futebol da América do Sul e chega na final como favorito.

O Botafogo, na final contra o Atlético-MG, o Botafogo titular, completo, é o favorito. Joga o melhor futebol do continente.

O Atlético-MG é um time que jogou muito bem essa fase final da Libertadores. O Milito é um mestre em conseguir neutralizar os times adversários, mas com o Botafogo, ele vai ter dificuldade.

Em um jogo só, eu sou mais o Botafogo. Se tivesse que apostar, apostaria no Botafogo campeão da Libertadores. Renato Maurício Prado

Botafogo em semana decisiva

O Botafogo vai jogar o confronto direto contra o Palmeiras no Brasileirão quatro dias antes da final da Libertadores. Para a colunista Alicia Klein, a semana decisiva aumenta a sombra do fantasma.