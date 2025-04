Com retrospecto positivo na altitude, Palmeiras põe à prova invencibilidade fora de casa contra o Bolívar

O Palmeiras tem dura missão nesta quinta-feira e encara dois adversários pela Libertadores: o Bolívar e a altitude de La Paz. As equipes medem forças pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.

A equipe alviverde coloca à prova sua invencibilidade fora de casa neste ano. Como visitante, o Verdão não perde há 15 jogos, sendo 12 nesta temporada. Ao todo, são 11 vitórias e três empates. A última derrota palmeirense jogando em território rival foi para o Corinthians, no Brasileirão de 2024.

Neste ano, o último revés da equipe de Abel Ferreira também foi para o rival, no jogo de ida da final do Paulistão, pelo placar de 1 a 0. Atualmente, o Verdão também defende uma invencibilidade de oito jogos, com seis vitórias consecutivas, marca que não era atingida desde fevereiro de 2023.

Embora a altitude seta um fator a ser muito considerado, o Palmeiras tem retrospecto positivo atuando em locais acima de 2.500 metros do nível do mar, condição apontada pela Fifa em 2007 como de influência da altitude. O palco do jogo conta com uma altitude de 3.640 metros.

Atuando nessas condições, o Palmeiras já disputou 26 jogos em seis cidades diferentes: Bogotá (COL), Cochabamba (BOL), La Paz (BOL), Potosí (BOL), Quito (EQU) e Sucre (BOL). São 11 vitórias, cinco empates e dez derrotas, além de 42 gols marcados e 35 gols sofridos.

O Verdão foi um dos poucos times brasileiros a conseguir vencer o Bolívar como visitante. Além dele, apenas Grêmio e Internacional conseguiram esse feito. O Alviverde, na oportunidade, bateu os bolivianos por 2 a 1, pela fase de grupos da Libertadores de 2020, ainda sob comando do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Sendo assim, Abel Ferreira tenta pela primeira vez vencer o Bolívar na altitude. No primeiro embate, em 2023, o Alviverde entrou com time reserva e acabou sofrendo a virada por 3 a 1.

O Palmeiras está com 100% de aproveitamento na Libertadores e entra em campo defendendo a liderança do Grupo G. O Verdão ocupa a ponta, com seis pontos conquistados.