Grêmio faz duelo direto e Cruzeiro tenta 'acordar' na Copa Sul-Americana

Grêmio e Cruzeiro fecham o primeiro turno da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, quando entram em campo pela terceira rodada. Os gaúchos fazem confronto direto pela liderança, enquanto os mineiros ainda buscam os primeiros pontos para seguirem vivos. O Corinthians completa a lista de brasileiros.

O Grupo D tem dois times com seis pontos e 100% de aproveitamento: Godoy Cruz, da Argentina, e Grêmio. A dupla se enfrenta justamente nessa rodada, às 19h, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Os gaúchos venceram Sportivo Luqueño, do Paraguai, por 2 a 1, e Atlético Grau, do Peru, por 2 a 0. Os argentinos lideram porque vencem no saldo de gols por 4 a 3.

O Cruzeiro não começou bem no Grupo E, sendo derrotado por Union Santa Fe, da Argentina, por 1 a 0, e Mushuc Runa, do Equador, por 2 a 1. Ainda sem pontuar, está na lanterna (4º) do grupo e pega o Palestino, do Chile, às 21h30, no Estádio Nacional do Chile, na capital Santiago. Os donos da casa somam três pontos.

O Corinthians joga em casa, às 19h, diante do Racing, do Uruguai. O time paulista tem apenas um ponto no Grupo C e busca a primeira vitória, enquanto os uruguaios ainda estão zerados. O Corinthians perdeu para o Huracán, da Argentina, por 2 a 1, e empatou com o América de Cali, da Colômbia, por 1 a 1.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA:

19h

Corinthians x Racing (URU)

Godoy Cruz (ARG) x Grêmio

21h30

Palestino (CHI) x Cruzeiro

Deportes Iquique (CHI) x Cienciano (PER)

23h

Universidad Quito (EQU) x Defensa y Justicia (ARG)