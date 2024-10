Athletico-PR x Vitória tem alta procura de ingressos para duelo de sábado

Lutando para se afastar do perigo de rebaixamento no Brasileirão, o Athletico-PR trata o jogo de sábado contra o Vitória, na Ligga Arena, em Curitiba, como uma decisão. Por isso, a procura por ingressos do jogo tem sido alta e causou até um problema no sistema online de comercialização.

"Torcedor athleticano, tivemos um recorde de acessos simultâneos ao nosso site e agora estamos normalizando o fluxo de vendas. Ainda temos ingressos disponíveis para sábado. Agradecemos o apoio e a compreensão", destacou o Furacão nas redes sociais.

As vendas começaram às 16 horas desta quarta-feira para os sócios. O público geral terá acesso aos ingressos a partir desta quinta-feira, no mesmo horário.

O Athletico-PR está promovendo uma promoção para fazer com que o estádio esteja lotado. Todos os torcedores com a camisa do clube pagarão meia-entrada.

Os preços são os seguintes:



- Setor Red: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)



- Setor Gold: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).