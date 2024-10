Atacante do Palmeiras destaca período com a Seleção e mira semifinal do Paulista feminino: "Focadas"

Depois de mais de um mês a equipe feminina do Palmeiras, volta a campo para disputar o jogo de ida semifinal do Campeonato Paulista. Antes da decisão, a atacante Amanda Gutierres teve um período com a Seleção Brasileira, mas já colocou o foco na Ferroviária.

Palmeiras e Ferroviária entram em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Depois disso, o confronto de volta será disputado no Allianz Parque, no dia 9.

"Estamos focadas! Sabemos que temos muito potencial e força para chegar à final e conquistar o título. Determinação e garra não vão faltar!", projetou Amanda.

Nesta temporada, a atacante de 23 se destacou como a principal artilheira do Brasileiro, marcando 15 gols. As Palestrinas deram adeus à competição na semifinal. Já no Paulista, a atacante acumula seis bolas na rede. Além disso, Amanda Gutierrez estava, ainda nesta semana, com a seleção brasileira, onde entrou em campo e fez sua estreia.

"É uma oportunidade incrível vestir a camisa da Seleção! Com certeza, ter tido essa experiência na semana da semifinal, tem sido fundamental para me dar ótimos aprendizados e experiências, para chegar ainda mais focada nessa decisão", disse.

As Palestrinas terminaram a primeira fase do Paulistão na liderança da tabela, com 25 pontos conquistados. Foram oito vitórias, um empate e uma derrota. No encerramento da fase inicial, o Alviverde bateu o Red Bull Bragantino, por 1 a 0.