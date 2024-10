Scholes afirma que Rodri é melhor que o Vinicius Júnior

O ex-meio-campista Paul Scholes, ídolo do Manchester United, defendeu Rodri pela conquista da Bola de Ouro e afirmou que o volante do Manchester City é melhor que o brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, apontado anteriormente como grande favorito para o prêmio.

"Acredito sinceramente que o Rodri é um jogador de futebol melhor que o Vinicius Júnior. Vinicius Júnior provavelmente vencerá mais jogos, será mais habilidoso, mas o Rodri é um jogador de futebol precioso. O Rodri merece totalmente esse prêmio por tudo o que fez. Ele perdeu um jogo no ano", disse no programa Fan Debate do The Overlap, canal no YouTube.

Outra questão apontada pelo inglês a favor do espanhol é a sua regularidade. Na visão de Scholes, houve momentos em que Vinicius Júnior não foi eficaz para sua equipe, enquanto Rodri sempre se manteve bem.

"Essa posição, especialmente onde ele joga, na posição espanhola onde (Pep) Guardiola e todos esses grandes jogadores como (Sergio) Busquets costumavam jogar, faz com que seu time jogue um futebol brilhante. Houve momentos em que Vinicius Junior não foi eficiente, mas nunca houve um momento em que Rodri não foi eficiente para sua equipe", relatou.

O ex-jogador do United também declarou que a conquista de Rodri significa uma vitória para os meio-campistas, que são mais desvalorizados em relação aos atacantes.

"É uma vitória para os meio-campistas. Sei que (Lionel) Messi e (Cristiano) Ronaldo falaram muito, mas você pensa em jogadores como Xavi e (Andrés) Iniesta que não ganharam... (Sergio) Busquets também não ganhou (a Bola de Ouro). Luka Modri? ganhou, mas ele é um jogador mais ofensivo e de ataque."

Na última temporada, Vini levantou o troféu da Champions League pelo Real Madrid, sendo decisivo no mata-mata, inclusive com gol na final. Além disso, foi campeão do Campeonato Espanhol. Ao todo, realizou 46 jogos, marcou 26 gols e deu 12 assistências.

Enquanto Rodri ganhou novamente o Campeonato Inglês pelo Manchester City e foi campeão da Eurocopa, sendo eleito o melhor jogador do torneio.