Artilheiro do São Paulo no ano, André Silva deve assumir a titularidade de vez após lesão de Calleri

Com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, Jonathan Calleri vai precisar passar por cirurgia e vai ficar longe dos gramados por um longo período. Com isso, André Silva, artilheiro do São Paulo no ano, deve assumir de vez a titularidade na equipe.

Em 18 jogos disputados na temporada, André Silva foi titular em apenas seis oportunidades. Mesmo assim, o atacante tem seis gols marcados e precisa de 116 minutos até balançar as redes. Além disso, o jogador converteu 57% das chances claras (4/7).

André Silva finalizou 21 vezes, sendo nove delas no gol, e tem média de 3,5 finalizações para marcar um gol.

? André Silva é o artilheiro do @SaoPauloFC em 2025! ?? ? 18 jogos (6 titular)

? 6 gols (!)

? 116 mins p/ marcar gol (!)

? 21 finalizações (9 no gol)

? 3.5 finalizações p/ marcar (!)

? 4/7 grandes chances convertidas (57%!)

? Nota Sofascore 6.88 pic.twitter.com/01ZOZzpEZV ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 18, 2025

Na última quarta-feira, André Silva começou entre os reservas na partida contra o Botafogo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O atacante entrou em campo aos 35 minutos do primeiro tempo, após a lesão de Calleri, e marcou o segundo gol do Tricolor. A partida acabou empatada em 2 a 2.

Contratado pelo São Paulo em março de 2024, André Silva já está próximo de ultrapassar o número de gols marcados no último ano. Na temporada passada, foram oito bolas na rede e três assistências, em 43 partidas.

Neste domingo, o Tricolor encara o Santos, às 16 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O São Paulo, que ainda não venceu na competição, ocupa a 16ª posição, com quatro pontos. O Peixe é o 14º colocado, com quatro pontos conquistados.