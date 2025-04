Mascote 'tira onda' com torcida adversária, leva soco e é expulso na Série A4 do Paulistão

O União Barbarense goleou o Araçatuba por 4 a 0 pela semifinal da Série A4 do Campeonato Paulista e garantiu o acesso à Série A3. A equipe de Santa Bárbara d’Oeste reverteu um placar que era de 3 a 2 para os adversários no jogo de ida.

Uma cena chamou tanta atenção quanto o resultado. No intervalo da partida, quando o placar já estava 3 a 0, o mascote do União Barbarense provocou torcedores adversários. O funcionário responsável por vestir a fantasia foi conduzido para fora do campo, mas levou um soco enquanto saía.

O caso foi relatado em súmula pelo árbitro Rafael Gomes Felix da Silva. O juiz justifica a expulsão do mascote por fazer "gestos obscenos, segurando e apontando as genitálias por cima das vestes". O relato ainda identifica o agressor como Rodrigo Francisco da Silva, presidente do Araçatuba, A Polícia Militar interveio para evitar uma confusão maior.

Agora, o time enfrentará o Paulista, que superou o Nacional e também subiu de divisão, na disputa pelo título. O primeiro duelo havia sido um empate por 1 a 1. Neste sábado, o time de Jundiaí venceu por 1 a 0. A final é disputada em dois jogos, com ida e volta. O primeiro duelo será em 23 de abril, e a decisão em 27 de abril.