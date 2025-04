Real já sabe quanto terá que pagar por substituto de Ancelotti, diz jornal

Segundo o jornal AS, da Espanha, o Real Madrid já teria um nome para substituir Carlo Ancelotti. O veículo de imprensa espanhol afirma que Xabi Alonso pode ser o próximo técnico da equipe Merengue. Para isso, o Real precisará desembolsar 8 milhões de euros.

O que aconteceu

O técnico italiano Carlo Ancelotti tem sido questionado no comando do Real Madrid. Eliminado pelo Arsenal nas quartas de final da Champions League na última quarta-feira (16), o clube está na segunda posição do Campeonato Espanhol com larga distância para o líder Barcelona.

Cotado na seleção brasileira, Ancelotti pode ser substituído pelo espanhol Xabi Alonso. No entanto, para ter Alonso no comando do time, o Real precisará negociar com o Bayer Leverkusen, atual campeão do Campeonato Alemão sob ótimo trabalho do treinador espanhol. O técnico tem contrato com o clube alemão até 2026 e sua multa rescisória é de 8 milhões de euros.

Alonso é o desejo do Real

O clube comandado por Fiorentino Pérez acredita que Xabi Alonso tem o perfil de técnico ideal para o Real Madrid. O time merengue vê o treinador espanhol como uma pessoa com boas ideias e projeções renovadas.

A multa de 8 milhões de euros é vista como "plenamente aceitável" pelo Real. Visto que Alonso não pode rescindir unilateralmente seu contrato com o Bayer, a diretoria madridista estaria disposta a uma oferta economicamente viável para o time alemão, segundo o jornal AS.

Próximo desafio do time de Ancelotti

O Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao neste domingo (20) pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece às 16h (de Brasília) no Santiago Bernabéu.

O grande desafio da equipe merengue, porém, será contra o Barcelona. Pelo final da Copa do Rei, o Real encara o Barça no próximo sábado (26), às 19h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja. Uma derrota para o rival pode acelerar a queda de Ancelotti no comando da equipe.