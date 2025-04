Equipes sub-15 e sub-17 do Santos vencem o Mauá pelo Campeonato Paulista

Na manhã deste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Santos venceram o Mauá, pelo Campeonato Paulista, no CT Rei Pelé. A time mais novo goleou o adversário por 7 a 0, com gols de Isaac Miranda (duas vezes), Vinicius Morato, Bernardo Silveira, Marcello, Paulo Henrique e Kauã Siviero. Em seguida, os mais velhos também venceram, mas com placar de 2 a 0. Os tentos foram marcados por João Grando e Ian Vicentini.

Nas duas categorias, o Peixe volta aos gramados no próximo sábado, quando enfrenta o Jabaquara, no Estádio Espanha, em Santos. A equipe sub-15 entra em campo às 9h (de Brasília), enquanto o sub-17 joga a partir das 11h.

O Sub-17 do Peixão também venceu na manhã deste sábado! Com gols de João Grando e Ian Vicentini, os #MeninosDaVila bateram o Mauá por 2 a 0, e conquistaram mais 3 pontos no estadual! ?? pic.twitter.com/zdXaxhoicG ? Santos FC (@SantosFC) April 19, 2025

Santos sub-15

Thiago Vasconcelos; João Gumbys (Marcos Capoeira), Marcello, Vinicius Morato (Arthur Galdino) e Pedro Macedo (Kauã Miranda); Leme, Ravi (Dudu Marques) e Arthur Lima (Kauã Siviero); Pedro Queiroz (Paulo Henrique), Isaac Miranda (Jonílson) e Bernardo Silveira.

Técnico: Cristiano Troisi

O sub-15 busca seu segundo título de Paulista. A única conquista aconteceu na edição de 2009.

Santos sub-17

Danilo Silva; Lucas Camargo (Torino), Ryan Carlos, Gabriel Neves e Nicolas Augusto; Cabelo (Yuri Soares), Vinícius Rocha (Ian Vicentini) e Nadson; Damásio (Evandro), Flecha (Renanzinho) e João Grando (Alexsander).

Técnico: Elder Campos

O sub-17 busca seu segundo título consecutivo de Paulista. Ao todo, a categoria já conquistou três vezes o título estadual.