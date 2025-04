Flamengo: Colunistas apontam 'problema antigo' que explica empate com Vasco

A falta de eficiência voltou a ser um grande problema para o Flamengo diante do Vasco, hoje (19), no Brasileirão. Renato Maurício Prado e José Trajano discutiram o tema no Fim de Papo.

Vasco e Flamengo empataram em 0 a 0, em duelo em que os rubro-negros tiveram 17 finalizações (sete na direção do gol), contra seis da equipe cruzmaltina (uma na direção do gol e uma na trave).

RMP: Depois da entrada da área, fica difícil

O dia em que conseguir transformar 20% das chances em gol, vai ser difícil de perder. O Flamengo cria muito, mas chega na hora do gol e chuta por cima, chuta em cima do goleiro, demora para concluir, o zagueiro vem e bloqueia. O Flamengo chega muito bem até a entrada da área, mas depois fica difícil.

Renato Maurício Prado

Trajano: Problema de eficiência é antigo

O problema é antigo. Não é uma coisa que está acontecendo agora. Com outras formações e outros atacantes [acontecia]. O Flamengo tem grandes jogadores, um grande time, é talvez o favorito ao título, pode ter um ano brilhante. [...] Isso vem de longe, não é que não treina. O pé está meio torto nos últimos tempos. E o Pedro faz falta. Se tem o Pedro hoje o jogo inteiro, certamente o Flamengo teria feito um gol.

José Trajano

