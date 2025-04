Corinthians goleia o 3B da Amazônia e volta a vencer no Brasileirão feminino

O Corinthians goleou o 3B da Amazônia por 8 a 0 neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Parque São Jorge. Vic Albuquerque (duas vezes), Jaqueline (duas vezes), Letícia Monteiro, Eudimilla, Ariel Godoi e Jhonson foram as autoras dos gols do triunfo.

Com o resultado, o Corinthians voltou a vencer na competição após três rodadas (dois empates e uma derrota). A equipe ocupa a quarta posição, com 11 pontos. Do outro lado, o B da Amazônia segue na lanterna da competição, com seis derrotas.

O Timão volta a campo no próximo sábado, contra o São Paulo. A bola rola às 15h (de Brasília), em Cotia. O 3B da Amazônia, por sua vez, enfrenta o Real Brasília, às 15h do domingo.

GOLEADA DAS BRABAS PELO BRASILEIRÃO! ???? Corinthians 8 ? 0 Instituto 3B ???? Vic Albuquerque

???? Jaqueline

?? Letícia Monteiro

?? Ariel

?? Eudimilla

?? Jhonson#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/28si85kccP ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 20, 2025

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Vic Albuquerque recebeu cruzamento de Eudimilla e mandou um peixinho para o fundo das redes.

Foi aos 30 que as Brabas ampliaram a vantagem no placar. Jaqueline aproveitou o rebote da goleira Katy e completou para o gol.

Aos 39, Yaya fez lançamento para Jaqueline, que se atirou na bola e marcou o terceiro gol do confronto.

Dois minutos depois, Letícia Monteiro chutou de perna esquerda para balançar as redes.

Já aos quatro minutos da etapa complementar, após troca de passes no ataque, Vic Albuquerque deixou de calcanhar para Ariel Godoi marcar o quinto tento da partida.

Pouco depois, o Corinthians marcou o sexto. Em cobrança de escanteio, Vic Albuquerque subiu no meio da pequena área e cabeceou para o fundo do gol.

O sétimo gol saiu 13 minutos. De pênalti, Eudimilla deslocou a goleira e mandou para as redes.

Já aos 32, as Brabas fecharam o placar em 8 a 0. Jhonson recebeu passe na intermediária, partiu em velocidade, entrou na área e marcou o oitavo.