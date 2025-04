Guerra mental? Carlos Prates ganha reforço de treinador de Demian Maia antes de luta

Próximo de enfrentar Ian Machado Garry no UFC Kansas City, o brasileiro Carlos Prates publicou no último sábado (19) uma imagem que chamou a atenção entre os fãs mais assíduos do mundo da luta. Na foto, o meio-médio (77 kg) aparece ao lado do experiente treinador Wagner Mota - o mesmo que comandou por anos a preparação do ex-desafiante ao cinturão do UFC, Demian Maia.

A publicação, ainda que discreta, levanta interpretações. Isso porque o irlandês já passou temporadas de treinos no Brasil, onde aproveitava para afiar o seu jiu-jitsu com Demian. E, como muitos no meio sabem, Wagner Mota foi figura central na evolução do veterano, hoje com 47 anos, inclusive durante seus momentos mais marcantes no Ultimate.

O gesto de Prates pode ser lido como uma movimentação estratégica dentro da conhecida guerra mental que costuma cercar os grandes confrontos do octógono. Ao se aliar a um nome ligado, ainda que indiretamente, ao caminho percorrido por Ian Machado Garry em suas passagens pelo país, o brasileiro reforça a atmosfera de tensão e rivalidade no duelo marcado para 26 de junho, em Kansas City (EUA).

Farpas na internet

O clima entre Carlos Prates e Ian Garry está longe de ser amigável - e a rivalidade ganhou alguns capítulos tensos recentemente. O irlandês resgatou uma antiga derrota do brasileiro em um vídeo provocativo, alegando que o número 13 do ranking da divisão "não é um lutador" e insinuando que ele "desistiu" durante uma luta no passado. Mas o paulista não deixou barato e respondeu com um recado direto nas redes sociais ao chamar o rival de arrombado e dizer que iria encher a boca dele de murro.

