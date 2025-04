Léo Jardim valoriza empate e projeta sequência do Vasco na Sul-Americana

O Vasco ficou no empate com o Flamengo, neste sábado, no Maracanã. O resultado manteve os cruzmaltinos no meio da tabela do Campeonato Brasileiro.

Os vascaínos até tiveram boas chances no primeiro tempo, mas viu o goleiro Léo Jardim ser o principal jogador da partida. O arqueiro valorizou o ponto conquistado no clássico.

"Fico feliz de poder ajudar a equipe. O jogo foi como um clássico deve ser, muito aberto. Tivemos oportunidades de vencer a partida. Eu estou aqui para ajudar quando precisar. A gente queria a vitória, mas é um ponto que não podemos lamentar", disse.

O Vasco passa a focar novamente na Sul-Americana. Os cruzmaltinos recebem o Lanús-ARG, nesta terça-feira, em São Januário.

Pelo Campeonato Brasileiro, os vascaínos viajam para enfrentar o Cruzeiro, no domingo, em Uberlândia.