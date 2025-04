Memphis garante não ter influenciado na demissão de Ramón e mira mais gols pelo Corinthians

Astro do Corinthians e um dos líderes do atual elenco, Memphis Depay descartou qualquer influência na demissão de Ramón Díaz. O atacante falou, após a vitória de 2 a 1 sobre o Sport, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, sobre a saída do treinador argentino

"Despedidas podem ser dramáticas. Se as pessoas pensam nisso (ter influência na demissão), então podem me chamar de vice-presidente. Eu sou um jogador, falo sobre o jogo. Vocês me fazem as perguntas, e eu estou aberto para falar o que acho que precisa melhorar. Não tenho nenhum impacto na demissão de um técnico", disse.

No primeiro jogo após a mudança de comissão técnica, o camisa 10 se destacou. O holandês anotou dois gols e liderou a virada alvinegra sobre os pernambucanos.

"Chamamos a responsabilidade como time. Eu marquei dois gols, mas o time jogou bem hoje, criamos muitas chances, podíamos ter feito mais gols. Foi importante conquistar os três pontos depois da última semana e dos últimos jogos", analisou.

Por fim, Memphis ainda falou sobre o seu posicionamento dentro de campo. Ele ressaltou o desejo de jogar com mais liberdade no setor ofensivo e celebrou os tentos anotados em Itaquera. O atacante chegou a cinco bolas na rede pelo clube em 2025.

"Eu era livre para jogar com o Ramón. Eu nunca disse que não era livre com Ramón e Emiliano. Mas eu gosto de achar espaços, ser livre. Acho que é importante para o time e para mim. Eu quero marcar cada vez mais gols e ser mais importante para o time. Marcar gols e dar assistência impulsiona minha confiança e a do time", finalizou.

Com o resultado, o Timão pula momentaneamente para o sétimo lugar da competição, com sete pontos. A equipe, porém, ainda pode perder posições conforme os outros resultados da rodada.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O clube recebe o Racing-URU na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos. Já o próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16 horas.