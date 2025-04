André Silva projeta clássico contra o Santos e mira vitória do São Paulo: "Estamos merecendo"

O São Paulo recebe o Santos, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O atacante André Silva falou sobre o clássico e a expectativa para conquistar a primeira vitória do Tricolor na competição.

"No futebol, a gente precisa estar diariamente crescendo. Eu sinto que, embora os resultados não venham, a equipe tem crescido em vários aspectos dentro de campo. Agora é mirar o próximo jogo. Também é um adversário difícil. Um clássico dentro da nossa casa. Um jogo gostoso de jogar. Então que a gente possa mirar a vitória e conquistar os três pontos que estamos merecendo", disse André Silva em entrevista ao SPFC Play.

Em quatro rodadas disputadas, o São Paulo tem quatro empates seguidos no Campeonato Brasileiro e ocupa apenas a 16ª posição, com quatro pontos conquistados.

? Informações do treino e bate-papo com André Silva No Direto do CT, você confere o que rolou no último trabalho antes do confronto com o Santos!

Para o clássico deste domingo, além dos desfalques já conhecidos de Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo, o treinador Luis Zubeldía não vai poder contar com Jonathan Calleri.

O argentino foi diagnosticado, na última quinta-feira, com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. Assim, André Silva deverá ganhar uma rara oportunidade entre os titulares.

Em 18 jogos no ano, o atacante foi titular em apenas seis e, mesmo assim, é o artilheiro do São Paulo na temporada, com seis gols marcados.

"Perder o Calleri foi muito ruim, ainda mais agora nessa fase da competição. É um cara muito importante para nós dentro do grupo. Que ele se recupere bem. Desejo toda a força do mundo para ele. Vamos estar juntos no dia a dia para dar esse suporte a ele. Agora, uma nova oportunidade, não só para mim, mas também para o Ryan Francisco. Espero poder continuar contribuindo com gols, isso é o mais importante para nós, atacantes. Estou focado para fazer o melhor pelo clube", comentou André Silva.

Por outro lado, o Santos, sob o comando do interino César Sampaio, busca sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 14ª posição, com quatro pontos somados. Para o clássico deste domingo, o São Paulo vai contar com o Morumbis lotado. Segundo o clube, 47 mil ingressos foram vendidos até este sábado.

"Primeiro, agradecer o suporte do torcedor durante todos esses jogos. Acho que o suporte deles é fundamental para aquilo que temos durante o ano. Agora, mais um jogo, mais um clássico. O apoio deles vai ser muito importante durante os 90 minutos. Que a gente possa sair com os três pontos dentro de casa com uma bela vitória", finalizou.