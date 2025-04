'Ex-promessas' viram apostas de estreante da Série B: 'Agora tenho minutos'

Novato na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, o Athletic-MG quer seguir fazendo história após uma sequência de acessos. Para isso, a equipe de São João del Rei apostou em 'promessas' de clubes brasileiros para reforçar seu elenco visando uma vaga na elite do futebol nacional na próxima temporada.

Em seu elenco, o clube mineiro conta com os 'inseparáveis' Lincoln e Wesley Gasolina. Contratados neste início de ano, atacante e lateral-direito, respectivamente, atuaram juntos por Flamengo (base), Cruzeiro e agora defendem o Alvinegro.

Sempre que pinta a brecha estamos no mesmo time. Tivemos uma boa oportunidade de atuarmos juntos no Cruzeiro, agora novamente no Athletic, e vamos continuar com o entrosamento dentro de campo que sempre tivemos. Sempre foi muito forte (parceria), acabava os treinos era um churrasquinho (risos), juntava a família Wesley Gasolina, em entrevista ao UOL

Foi no rival mineiro que ambos conquistaram o título da Série B, em 2022. Por conta disso, a dupla espera repetir a dose e levar o time da pequena cidade do interior de Minas Gerais a um feito inédito na sua história.

Eu tenho todo um estafe ao meu redor, fisioterapeuta, psicólogo, fisiologista, mas nada disso funciona sem minutos. Acho que a grande diferença dos outros anos para esse, não só para mim, mas também para o Wesley, é o tempo dentro de campo, e aí que consigo mostrar o Lincoln. Estava esperando há muito tempo por esse momento, uma sequência de jogos, e estou tendo agora Lincoln, ao UOL.

Promessas do futebol

Lincoln e Gasolina despontaram como promessas do futebol brasileiro, mais especificamente do Flamengo. O rótulo acompanhou a dupla por muitos anos, mas nunca chegou a ser um 'fardo', como conta Lincoln.

O lateral, da mesma safra que Vinicius Junior e Lincoln, teve problemas para renovar com o Flamengo em 2018 e chegou a treinar separado durante alguns meses. Em março de 2019, deixou o clube rumo à Juventus. Sem minutos na Velha Senhora, se transferiu para o Sion, da Suíça, até retornar ao Cruzeiro em 2022.

Já Lincoln foi quem teve mais minutos no Flamengo. Atuou por três temporadas antes de se transferir em definitivo para o Vissel Kobe, do Japão. No Rubro-Negro conviveu com altos e baixos e esteve perto da glória ao quase levar o time carioca aos pênaltis na decisão do Mundial de Clubes contra o Liverpool, mas acabou desperdiçando a oportunidade.

Isso (rótulo de promessa) só refletia aquilo que demonstrávamos dentro de campo. Acho que nunca foi um sacrifício ser uma promessa. Agora estou tendo minutos e posso mostrar meu futebol. É muito difícil quando você está num Flamengo, com grandes jogadores, e a cada mudança de treinador você volta para o final da fila e tem que conquistar aquilo tudo de novo, mas isso nunca me atrapalhou Lincoln.

O Athletic começou a Série B com o pé esquerdo. Nos três primeiros jogos, a equipe de São João del Rei perdeu para CRB, Atlético-GO e Criciúma. Lincoln marcou nas duas partidas, chamando atenção. Experiente na competição, Gasolina vê o grupo muito focado em busca do principal objetivo da equipe: o inédito acesso.

A Série B é um campeonato muito difícil. Todos os jogos são duros. Claro que vamos chegar com humildade contra todos os times, mas esperamos conquistar o acesso com esse clube, mesmo sabendo que não será fácil, tanto a Série B como a Série A. A expectativa é muito boa, temos que trabalhar bastante, o grupo é muito bom, unido, brincalhão, acho que é isso que está ajudando a gente dentro de campo Wesley Gasolina.

Se hoje estão mais maduros, Lincoln e Gasolina receberam bons conselhos e aprendizados com craques do futebol mundial. No Japão, o atacante teve como grande companheiro o meia espanhol Iniesta, ídolo do Barcelona, com quem criou uma relação próxima no Vissel Kobe.

Ele (Iniesta) é muito gente boa, foi muito legal conviver quase três anos com ele. Aprendi muito no dia a dia. É um cara muito simples, pelo tamanho dele você fica meio receoso nos primeiros dias, mas ele dá muita abertura para gente, não só eu como também os outros brasileiros que lá estavam Lincoln.

Nos períodos de treinamento na Juventus, Gasolina ouvia as imitações de um 'quase brasileiro', o craque Cristiano Ronaldo. O jeito marrento do atacante era só faixada, como conta o lateral-direito.

O Cristiano é fora da curva. Muita gente acha que ele é aquele cara serião, mas nada. Chegar no treino, brincava com todo mundo, a rapaziada gostava, só ele que ele sempre foi muito trabalhador. Gosta de ficar imitando brasileiro, de falar alguns palavrões aqui do Brasil (risos), mas é um cara muito ente boa Gasolina.

Outras revelações no elenco

Além de Lincoln e Wesley Gasolina, o Athletic conta com outros dois nomes que despontaram como grandes promessas nas categorias de base, mas não atingiram a expectativa que se era esperada.

Menino da Vila, Sandry foi emprestado pelo Santos ao clube mineiro para a disputa da Série B. O volante de 22 anos foi vice-campeão da Libertadores pelo Santos, mas sofreu com lesões no joelho nos últimos anos e pouco teve espaço no Peixe. Agora, terá a oportunidade de ganhar minutos.

Andrey, por sua vez, teve bom começo no Vasco e chegou a ser convocado para a seleção brasileira de base. Em 2022, chegou ao Coritiba como uma grande contratação, mas uma lesão no joelho atrapalhou os planos do meia, que vinha de uma crescente na carreira. Hoje, espera retomar a boa forma no clube mineiro.