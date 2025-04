Surfe: Dia mágico em Saquarema consagra campeões no QS, júnior e longboard

O REMA WSL Saquarema Surf Festival se despediu da Praia de Itaúna neste sábado com sol, ondas de qualidade e arquibancadas lotadas. Em um dos maiores palcos do surfe nacional, seis finais emocionantes encerraram a quinta edição do evento, coroando talentos consagrados e revelações em três frentes da World Surf League: o QS 6.000, o Pro Júnior e o Longboard.

O evento, que homenageia o saudoso Leo Neves, é considerado hoje o maior festival de surfe da América do Sul. Mais que uma celebração do esporte, ele também cumpre um papel decisivo no caminho de atletas rumo à elite mundial, já que os pontos contam para a classificação regional - uma espécie de terceira divisão em busca do Circuito Mundial (CT).

Campeões do QS 6.000

No Qualifying Series — circuito de acesso que distribui pontos para o ranking regional e classifica os melhores para o Challenger Series, etapa anterior ao CT — a catarinense Tainá Hinckel e o paulista Weslley Dantas brilharam.

Tainá Hinckel e Weslley Dantas erguem Troféu Leo Neves Imagem: Aleko Stergiou / REMA

Tainá conquistou um bicampeonato inédito no evento ao derrotar Laura Raupp na final catarinense. Com notas sólidas no início da bateria, ela segurou a liderança até o fim, apesar da pressão da rival, que vinha embalada pela vitória contra Silvana Lima na semifinal. Foi a quarta vitória de Tainá em etapas do QS e mais um capítulo da rivalidade que vem marcando o surfe feminino brasileiro.

Na final masculina, Weslley Dantas impôs seu power surf para superar o local Daniel Templar em plena Itaúna. Conhecido pelos aéreos, ele venceu com manobras fortes de borda, somando 17,03 pontos — maior somatório do evento. Foi a primeira vitória de um paulista no QS de Saquarema e a terceira da carreira de Weslley.

Casal fatura Pro Junior

Luara Mandelli e Rickson Falcão levam categoria júnior Imagem: Thiago Diz / REMA

Na categoria Sub-20, quem fez história foi Rickson Falcão. O saquaremense venceu pela primeira vez em casa, em uma final emocionante contra Ryan Kainalo decidida por apenas 0,01 ponto. Rickson arriscou nos aéreos e deu show diante da torcida local, liderando agora o ranking sul-americano rumo ao Mundial Pro Junior.

Na final feminina, a paranaense Luara Mandelli, de apenas 16 anos e namorada de Rickson, virou nos instantes finais contra a peruana Catalina Zariquiey com uma direita decisiva. Foi sua primeira vitória no circuito Pro Junior da WSL e o início de uma nova promessa para o surfe brasileiro.

Veteranos vencem no Longboard

No Longboard, domínio carioca. Chloe Calmon retornou ao festival após dois anos e manteve a invencibilidade em Saquarema com mais uma atuação impecável. Com um 8,17 na final, ela levou seu terceiro título no evento, superando campeãs como Luana Soares e Evelin Neves.

Phil Rajzman e Chloe Calmon vencem no Longboard Imagem: Thiago Diz/REMA

Na decisão masculina, Phil Rajzman deu um verdadeiro exemplo de superação. Após enfrentar um câncer e ainda em tratamento, ele voltou às competições com força total, vencendo com notas 8,00 e 6,00. "Essa vitória é um presente da vida", disse emocionado o bicampeão mundial, que dedicou o título a todos que estão enfrentando batalhas parecidas.

Próxima parada: Maresias

Depois do sucesso em Saquarema, a competição regional da WSL desembarca em Maresias, São Sebastião, para a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que é formado por mais quatro eventos ao longo do ano, mas que também conta para a classificação do QS. A janela da competição vai de terça-feira (22) até o dia 28 de abril e contará exclusivamente com disputas do Qualifying Series e do Longboard.

Valendo 6 mil pontos — assim como Saquarema —, a etapa deve reunir cerca de 200 surfistas entre homens e mulheres nas duas categorias. A expectativa é de mais uma semana intensa de boas ondas e manobras de alto nível no tradicional pico do litoral norte paulista.